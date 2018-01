ABL estabelece versão online de vocabulário da nova ortografia

A Academia Brasileira de Letras (ABL) anuncia a disponibilização online da versão definitiva do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), adaptada às normas da nova orografia da língua portuguesa, em vigor no Brasil desde 1º de janeiro de 2009. O acesso pode ser feito por intermédio do portal da ABL, em www.academia.org.br O presidente da ABL, Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça, afirma que a providência significa mais um passo importante da Academia em direção à modernidade. O acesso do internauta é fácil. Depois de entrar no portal da ABL, deve-se passar o cursor sobre a aba "nossa língua". Uma janela se abrirá ao lado e o pesquisador deverá clicar na opção "busca no Vocabulário". Os interessados poderão consultar também o texto integral do Acordo Ortográfico, bem como a Nota Explicativa da Academia. Os dois textos justificam os critérios de adaptação do Português do Brasil às normas do Acordo.