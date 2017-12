ABL é contra tentativa de censurar livro de Monteiro Lobato

A Academia Brasileira de Letras (ABL) se posicionou, nesta quinta-feira, contrária à tentativa de censura ao livro “Caçadas de Pedrinho”, do escritor Monteiro Lobato, pedida pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) por suposto conteúdo racista. Segundo nota divulgada ontem, os acadêmicos apoiaram o ministro da Educação, Fernando Haddad, que rejeitou o vetodo CNE que havia determinado a proibição do livro em todo o País.

De acordo com os acadêmicos, que se reuniram em plenário ontem, “cabe aos professores orientar os alunos no desenvolvimento de uma leitura crítica. Um bom leitor sabe que tia Anastácia encarna a divindade criadora dentro do Sítio do Picapau Amarelo. Se há quem se refira a ela como ex-escrava e negra, é porque essa era a cor dela e essa era a realidade dos afro-descendentes no Brasil dessa época. Não é um insulto, é a triste constatação de uma vergonhosa realidade histórica”.

A ABL sugeriu ainda que em vez de proibir as crianças de saber disso, “seria muito melhor que os responsáveis pela educação estimulassem uma leitura crítica por parte dos alunos”.