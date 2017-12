Abertas as inscrições para o processo seletivo 2013 da FGV

As incrições para o processo seletivo 2013 da Fundação Getúlio Vargas (FGV) podem ser feitas a partir desta segunda-feira, 9, para os cursos de São Paulo e do Rio de Janeiro.Os estudantes devem se inscrever no site da instituição.

Em São Paulo, os candidatos que querem prestar vestibular para Administração de Empresas, Administração Pública, Direito e Economia poderão se inscrever até às 18 horas do dia 17 de outubro. As provas, dependendo do curso, acontecem entre os dias 11 de novembro (início da primeira fase do vestibular de Direito) e 16 de dezembro (último dia da segunda fase do vestibular de Economia).

No Rio de Janeiro, as inscrições vão do dia 9 de julho ao dia 1º de outubro, também às 18 horas, e todos os cursos terão suas provas aplicadas em 21 de outubro. No Rio, estão disponíveis as disciplinas de Direito, História, Economia, Administração, Matemática Aplicada e Ciências Sociais.

Quem quiser pedir isenção da taxa de vestibular tem até o dia 24 de setembro para fazer a solicitação no Rio e até o dia 17 de outubro, em São Paulo.