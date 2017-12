Abertas as inscrições para o Bolsa Universidade

Estão abertas as inscrições para oBolsa Universidade da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Os estudantes universitários interessados em atuar como educadores do programa Escola da Família em escolas públicas de todo o Estado podem se candidatar às quase seis mil vagas abertas para o projeto.

Para se candidatar é preciso estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino superior conveniada ao programa, não receber outra bolsa, financiamento ou similar, proveniente de recursos públicos e ter disponibilidade para atuar como educador universitário aos finais de semana.

O prazo para inscrições vai até o próximo dia 13 e, para efetuá-las, os interessados devem acessar o pop-up “Inscrições para o Programa Bolsa Universidade” no site http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br, que também dispõe da relação de vagas e instituições de ensino conveniadas. Os critérios de seleção podem ser consultados no regulamento disponível no portal do programa.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O estudante contemplado receberá bolsa integral de seu curso, custeada pela Secretaria, que arca com o valor proporcional a 50% da mensalidade, desde que não ultrapasse o teto de R$ 310, e pela instituição de ensino, que completa o restante da mensalidade. Em contrapartida, o universitário atuará como educador, aos sábados e domingos em uma unidade participante do Escola da Família, auxiliando no desenvolvimento das atividades previstas pelo programa.