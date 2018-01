Aberta a temporada de cursos internacionais de férias

Férias de janeiro nem sempre rimam com descanso e praia. No início de 2010, um batalhão de estudantes brasileiros vai embarcar rumo a cursos de curta duração no exterior. Além de agências especializadas, as faculdades perceberam essa demanda e oferecem diversos tipos de programa. Um deles é o Proeduc, da Universidade Metodista de São Paulo, que patrocina a ida ao exterior de três estudantes que apresentem os melhores projetos de viagem. País e curso são de livre escolha do candidato, desde que o valor do pacote não supere R$ 8 mil. Leia mais: Agências e universidades oferecem cursos de férias para estudantes Uma das escolhidas no último processo de seleção, Janaína Torres, de 21 anos, estudante de Administração em Comércio Exterior, decidiu ir para Vancouver, no Canadá. Não vê a hora de embarcar. "Nunca viajei para o exterior, acho que essa vai ser a melhor experiência da minha vida. Espero ganhar maturidade." A Universidade Anhembi Morumbi tem parceria com 45 instituições de 20 países. Além dos cursos de línguas, também oferece os de aprofundamento na área de interesse do estudante. Graças a isso, Eduardo Sleiman, de 30, fez durante dois meses módulos de Negócios na Universidade de Liverpool. Sleiman, que voltou ao Brasil em agosto, se surpreendeu com a diversidade cultural da cidade, que tem um dos principais portos da Europa. "Teve um dia em que cumprimentei uma muçulmana com um beijo no rosto, como é comum para nós. Não sabia que isso era considerado ofensa. Ela ficou indignada."