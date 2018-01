A 1 semana da prova, 2 milhões não acessaram cartão do Enem

Atualizado às 15h08

BRASÍLIA - Cerca de 2 milhões de candidatos ainda não acessaram o cartão de participação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira, 16, pelo ministro da Educação, Aloizio Mercadante. Até o fim da manhã, 5.571.491 pessoas haviam entrado no site para verificar o cartão, o equivalente a 71,92% dos inscritos (7.746.285).

"Não deixe para a última hora", aconselhou Mercadante. "O ideal é que o participante imprima o cartão, leve para prova e, sobretudo, faça o percurso dias antes, para saber o tempo do itinerário", completou.

Neste ano, o cartão não será entregue pelo correio. A única forma de acessá-lo será pela internet. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a medida trouxe uma economia de R$ 46 milhões.

Segurança. O sistema deste ano de segurança será mais rigoroso. O diretor geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, afirmou equipes de inteligência fizeram um cruzamento de dados dos candidatos, para identificar riscos de fraude.

A análise foi feita com base em tentativas de burlar a prova, identificadas em anos anteriores. Situações de risco, de acordo com ele, estão sendo acompanhadas por equipes de segurança. O diretor da PF não informou quantos pontos de risco foram identificados.

"Tentem e serão pegos", disse Mercadante. "E pagarão pelo que fizerem", completou. "Estamos extremamente atentos porque o exame tem de respeitar o mérito."

O exame ocorre nos dias 24 e 25 de outubro. Os portões dos locais de prova serão aberto às 12 horas e fechados, às 13 horas. A prova terá início às 13h30. Antes de chegar à sala de prova, candidatos terão de passar por detectores de metais. Neste ano, os aparelhos foram instalados também nos banheiros.

A secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Miki, afirmou que 12 Centros Integrados de Trabalho serão instalados, para identificar eventuais problemas e acompanhar a logística e segurança.

O Enem será realizado em 1.1723 cidades em 211.980 salas. Todos os locais de prova, incluindo os banheiros, terão detectores de metais. "Duplicamos o número de aparelhos", disse. Vão trabalhar durante os dois dias de exame 915.290 pessoas, entre chefes de sala, fiscais e coordenadores. Serão realizados 50.220 atendimentos especializados, para pessoas com necessidades especiais.

As 16.600.734 provas impressas serão distribuídas para as salas por meio de 10.854 rotas. Ao todo, serão mobilizados 60 batalhões do Exército, que vão fiscalizar 64.190 malotes de provas, equipados com cadeado eletrônico, o que possibilita o controle do horário de abertura de provas. De acordo com Mercadante, vão trabalhar 30.435 pessoas nas equipes de segurança.