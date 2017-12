'A formação tem de ser contínua e aprimorada constantemente'

Coordenadora de um dos quatro cursos que tiveram melhor classificação na Pedagogia da Unesp segundo avaliação do Ministério da Educação, Tania Brabo diz que os cursos ruins prejudicam a educação brasileira, mas é preciso investir em formação contínua dos professores. Alunos formados em cursos ruins serão maus professores? Dar aulas mal preparadas depende de uma série de fatores, mas há inúmeras dificuldades, como pouco investimento na formação continuada. O pedagogo pode atuar em diversas áreas, mas a principal é a rede pública de ensino. O que esperar da educação com profissionais formados em cursos de má qualidade? Uma necessidade urgente é a formação em continuidade para que eles possam desempenhar um bom trabalho. Todas as profissões precisam de aprimoramento. Na educação, é essencial, porque a sociedade é dinâmica. Ao que a senhora atribui a má avaliação dos cursos de Pedagogia? Cada curso deve fazer uma análise crítica sobre o ensino que oferece. Existem inúmeros fatores: vontade política, ações educacionais voltadas para a educação de qualidade e uma boa formação. Mas é importante lembrar que a formação de um profissional que fará que a educação cumpra o seu papel social, formando cidadãos. A área de Pedagogia é desvalorizada? Deveria ser mais prestigiada em todos os sentidos, tanto em formação quanto em valorização profissional e salarial. Esses profissionais vão atuar com a base, a formação inicial de qualquer pessoa. São crianças e jovens que vão seguir outras profissões. Por que a Unesp se destacou? Temos a preocupação de nos adequarmos à sociedade atual. Damos destaque ao ensino dos fundamentos e da gestão, à educação infantil e inclusiva e à formação de pesquisadores, além de termos uma ótima pós-graduação. Como ensinar a prática da sala de aula? Temos estágios obrigatórios, projetos de grupos de pesquisa e atividades de extensão em projetos de escolas de Marília e região.