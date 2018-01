90% dos aprovados em vestibular desistem de vaga na Unesp

Dos 510 estudantes aprovados no vestibular de inverno da Unesp, só 50 efetuaram a matrícula. Divulgada nesta quinta-feira, a segunda chamada de classificados no exame convoca 460 candidatos para preencher as vagas remanescentes. Eles devem se matricular na próxima segunda-feira, 1.º de agosto, nas unidades onde funcionam o cursos para os quais foram selecionados.

Este foi o processo seletivo de meio de ano mais concorrido da história da instituição, com 12.375 inscritos - 24,3 candidatos para cada uma das 510 vagas.

A Unesp ofereceu vagas em 12 cursos. Ninguém se matriculou em 4 deles - Agronomia (período integral) nos câmpus de Ilha Solteira e Registro; Zootecnia (integral) em Ilha Solteira; e Geografia (diurno) em Ourinhos.

Dois cursos receberam apenas uma matrícula cada após a divulgação dos aprovados: Engenharia de Produção (noturno) em Bauru, e Zootecnia (diurno) em Dracena.

O bacharelado em Engenharia Mecânica (integral) no câmpus de Ilha Solteira só registrou duas matrículas, assim como o curso de Geografia (noturno) de Ourinhos.

Três estudantes se apresentaram para cursar Engenharia Civil (integral) em Ilha Solteira. Engenharia Elétrica (integral), também em Ilha Solteira, teve quatro alunos matriculados.

Já o curso de Engenharia Ambiental (integral) em Sorocaba conseguiu preencher 20 das 60 vagas oferecidas no vestibular.

A Unesp diz que não comenta assuntos relativos a abstenção, desistência ou divulgação das listas do vestibular. Por meio da assessoria de imprensa, a Fundação Vunesp, que organiza o processo seletivo, informou que o número de matrículas foi bem abaixo do esperado, mas que todas as vagas devem ser ocupadas nas próximas chamadas.

Nesta segunda lista, foram convocados os candidatos que não passaram na primeira chamada, mas manifestaram interesse pelas vagas remanescentes. A terceira chamada para matrícula será divulgada no dia 3 de agosto.

A prova de primeira fase do vestibular, com questões de múltipla escolha, foi aplicada em 12 de junho. A segunda etapa caiu nos dias 3 e 4 de julho e cobrou questões discursivas e uma redação.