80 mil alunos da rede estadual de SP terão reforço nas férias

Cerca de 80 mil alunos da rede estadual de educação farão reforço nas férias. As aulas serão nas disciplinas de português e matemática e começam nesta quarta, dia 17.

Os alunos são dos 5.º, 6.º e 9.º anos do ensino fundamental, além da 3.ª série do ensino médio. Segundo a Secretaria estadual de Educação, essa é uma ação inédita.

Durante os seis primeiros meses de aula foi realizado um mapeamento das dificuldades curriculares, usando indicadores como as avaliações de aprendizagem, conforme informou a pasta. "A iniciativa visa aproveitar o período de recesso das aulas para recuperar o conteúdo ministrado no primeiro semestre e é mais uma oportunidade de aprendizado aos estudantes", diz nota da secretaria.

Os participantes do reforço foram indicados pelos conselhos de classe, formados por todos os professores das 1.569 escolas estaduais que participam da ação na. Cada unidade de ensino convocou os educadores necessários de acordo com a demanda de alunos indicados e que aderiram ao reforço. As aulas foram atribuídas aos professores que aceitaram dar aulas e vão receber adicional pelas horas trabalhadas durante o recesso. As escolas ficaram responsáveis também por definir os horários das turmas, que podem ter 20 alunos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As séries que participam do reforço foram escolhidas por representarem um período de mudança na vida escolar do aluno, seja a passagem de um ciclo para outro ou a conclusão de um nível de ensino. Já as disciplinas ministradas, português e matemática, foram selecionadas por ser base do currículo das escolas e corresponder à carga horária principal da grade.