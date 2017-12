8 executivos de sucesso que cursaram MBA

Decidir fazer um MBA exige um bom tempo para pensar. Vários fatores devem ser ponderados: disposição para o estudo, tempo disponível, empenho em deixar a vida pessoal de lado (se preciso), planejamento financeiro, apoio da empresa e objetivos profissionais que você pretende alcançar.

Para dar aquele empurrãozinho e inspirar quem está na dúvida se vale ou não a pena, preparamos uma lista de executivos bem-sucedidos no Brasil e no mundo que fizeram um curso de MBA para se aprofundar no ramo. Pelo visto não se arrependeram.

1- Aldemir Bendine

O ex-presidente do Banco do Brasil e atual presidente da Petrobrás é formado em administração de empresas e cursou MBA em Finanças e em Formação Geral para Altos Executivos

2 - Meg Whitman

Uma das responsáveis pelo sucesso do site eBay, a economista norte-americana se formou na Universidade de Princeton e agora é CEO da HP. Cursou um MBA na renomada Harvard Business School. É destaque no mundo corporativo como uma das mulheres mais bem-sucedidas nos negócios.

3 - Mike Bloomberg

Outro egresso da Harvard Business School é o ex-prefeito de Nova York, que ficou no cargo três vezes. Ele também é fundador da Bloomberg, referência em informações para o mercado financeiro.

4 - Neil Ashe

O presidente e CEO da rede de e-commerce do Walmart tem um currículo poderoso. Já atuou no alto escalão de grandes empresas, como a rede de TV CBS e a CNET Networks. Fez MBA entre 1994 e 1996 em Harvard depois de se formar em Finanças na Georgetown University.

5 - Walter Longo

Presidente da Grey Brasil, trabalhou com o publicitário Roberto Justus na Y&R e foi presidente da Newcomm Bates . Participou do reality show televisivo O Aprendiz como conselheiro. É formado em admnistração de empresas e tem um MBA na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos.

6 - Phil Knight

O empresário de 76 anos é criador da Nike e, segundo a Forbes, acumula hoje uma fortuna estimada em US$ 21,7 bilhões. Apesar de não ter se formado inicialmente na área de negócios - fez bacharelado em artes -, ele concluiu um MBA na Stanford Graduate School of Business.

7 - Marcos Galperin

O criador do MercadoLibre (que conhecemos por aqui como Mercado Livre), site de vendas semelhante ao eBay - onde trabalhou Meg Whitman! -, é argentino, mas foi à Califórnia para cursar um MBA, também na Stanford Graduate School.

8 - Rodrigo Abreu

Assumiu como CEO da operadora de telefonia TIM Brasil em março de 2013 depois de se especializar em General Management na Stanford University e se formar em Engenharia Elétrica na Universidade Estadual de Campinas. Até assumir o cargo na empresa, foi presidente da Cisco do Brasil por quatro anos.