70% escolas rurais não têm biblioteca e metade não tem diretor, diz pesquisa

Mais de dois terços da escolas rurais brasileiras não contam com bibliotecas, e metade delas sequer tem diretor, diz pesquisa sobre a educação no campo realizada pelo do Ibope e pelo Instituto Paulo Montenegro para a Confederação Nacional da Agricultura (CNA).

A pesquisa foi realizada em escolas de dez Estados brasileiros: BA, DF, MG, MT, PA, PE, PR, RJ, RS, e TO. Em cada uma das cinco regiões do Brasil foram escolhidos dois Estados, o que contava com o melhor resultado no Índice de Desenvolvimento do ensino Básico (Ideb) e com o pior resultado.

Entre os resultados, surgiu a constatação de que somente 32% das escolas têm banheiros adequados. Em 76%, o mimeógrafo ainda é um importante instrumento de apoio ao ensino. Em 66% das escolas não há computador; 74% não têm máquina fotocopiadora, 56% não têm televisão, videocassete ou aparelho de DVD.

Durante a pesquisa, foi aplicada a Prova Brasil em 50 Escolas. A média das notas ficou 10 pontos abaixo da média nacional em Língua Portuguesa e 34 pontos a menos em Matemática. Quanto mais pobre a família, pior é o resultado da avaliação. Em alunos da classe E, por exemplo, o resultado da Prova Brasil foi 50 pontos mais baixo do que a média nacional.

O estudo envolveu escolas com classes multisseriadas, ou seja, com crianças de idades diferentes e que estão em séries diferentes.

A pesquisa identificou que muitas vezes, o professor é obrigado a desempenhar múltiplas tarefas: além de ensinar, tem que limpar a sala e preparar a merenda.

Na área rural, há quase seis milhões de alunos matriculados no ensino básico regular e aproximadamente 53 mil escolas, mas quase 50% delas têm só uma sala de aula. Em todo o Brasil, há 107 mil escolas e cerca de 53 milhões de alunos no ensino básico, somando as áreas urbana e rural.