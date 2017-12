7º Congresso Internacional da Abraji começa nesta 5ª

Começa nesta quinta-feira, 12, e vai até sábado, 14, o 7º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo). Nesta edição, profissionais, pesquisadores especialistas brasileiros e internacionais vão realizar cerca de 90 palestras sobre os mais variados temas, de Copa do Mundo e Olimpíadas a produção de grandes reportagens.

Além das palestras, oficinas aperfeiçoarão o trabalho do repórter em áreas como ocupação e planejamento urbanos, investigação de gastos públicos e privados, e técnicas em Reportagem com Auxílio do Computador (RAC).

Um dos objetivos mais importantes do Congresso é reunir jornalistas e profissionais para trocar experiências sobre fontes, matérias e reportagens especiais. Por isso, há um eixo inteiro apenas dedicado a grandes histórias que viraram grandes reportagens.

Tim Lopes e Janio de Freitas serão os homenageados desta edição do Congresso da Abraji, em sessão solene realizada no dia 13, às 11 horas, no auditório da universidade Anhuembi Morumbi, onde será realizado o evento. Inscrições poderão ser feitas na hora mediante pagamento de taxa que varia entre R$200 (estudantes associados) e R$500 (profissionais não associados).