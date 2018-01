61,5% dos inscritos no Enem são isentos de taxa

Cerca de 60% dos candidatos inscritos no Enem 2012 estão dispensados de pagar a taxa de inscrição para a prova, no valor de R$ 35. Isso corresponde a 3.994.140 estudantes, entre concluintes de escolas públicas e alunos de família de baixa renda que tiveram o pedido de isenção da taxa aprovado.

O exame recebeu ao todo 6.497.466 pedidos de inscrição. O prazo terminou às 23h59 da última sexta-feira, 15.

Outros 2.503.326 estudantes precisam pagar a taxa até esta quarta-feira, 20, para confirmar a inscrição. O candidato deve imprimir o boleto no sistema de acompanhamento de inscrição e efetuar pagamento em uma das agências do Banco do Brasil.

Do total de inscritos, 708.842 estão interessados em obter a certificação de conclusão do ensino médio.

Segundo balanço divulgado na noite desta segunda-feira, 18, pelo Ministério da Educação (MEC), Sudeste e Nordeste foram as Regiões com o maior número de inscrições, com 2.406.168 e 1.992.443 candidatos, respectivamente. O Centro Oeste registrou o menor número de inscritos, 597.182.

Os Estados que tiveram maior número de inscritos foram São Paulo (1.068.517), Minas (723.644), Rio (474.046), Bahia (458.101) e Rio Grande do Sul (394.641).

O Enem recebeu 126.916 pedidos de atendimento especial. Entre os solicitantes estão candidatos que guardam o sábado por motivos religiosos (96.320), candidatos que pleiteiam salas com acesso mais fácil (14.728) e precisam de auxílio de ledor (3.048).

As provas serão aplicadas em 3 e 4 de novembro, em todas as unidades da federação, a partir das 13 horas (de Brasília). No primeiro dia, sábado, serão realizadas as provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza, com duração de quatro horas e meia. No domingo, os estudantes terão cinco horas e meia para fazer as de matemática e de Linguagens e Códigos, além da redação.

A divulgação do gabarito oficial, como estabelece o edital do exame, está prevista para 7 de novembro. O resultado final estará disponível para os estudantes a partir de 28 de dezembro.