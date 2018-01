50 mil alunos brasileiros participam de exame internacional

A prova da edição 2009 do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) será aplicada no Brasil desta segunda-feira e até a sexta, 29. Farão o exame cerca de 50 mil alunos de 990 escolas públicas e privadas, das áreas rural e urbana de 587 municípios, em todos os Estados e Distrito Federal.

Brasil fica entre os últimos em avaliação educacional internacional

Realizado a cada três anos pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Pisa tem como objetivo principal fornecer aos países participantes indicadores que possam ser comparados internacionalmente, de modo a subsidiar políticas de melhoria da educação.

Participam do programa alunos de 15 anos de idade, matriculados a partir da 7ª série do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio.

O teste pretende comparar os indicadores educacionais de 65 países. Na última edição, em 2006, o Brasil ficou na 52ª posição.