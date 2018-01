45% dos 'trintões' estão inseguros sobre a escolha do curso universitário

SÃO PAULO - Entre os adultos com 30 anos que cursaram o ensino superior, 45% estão inseguros sobre ter escolhido o curso universitário certo. É o que mostra uma pesquisa feita pela Giacometti Comunicação e Pesquiseria, com 1 mil adultos dessa idade em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre.

Segundo os dados da pesquisa, entre os 1 mil entrevistados, 67% cursaram ou estão na universidade. Para 32% deles, a escolha do curso foi motivada como forma de "aprimorar o conhecimento", e para 29%, como a "conquista que mostra que você é capaz".

A análise dos responsáveis pela pesquisa é de que os entrevistados reconhecem como importante o papel da educação, mas não associam o ambiente escolar ao fomento do pensamento e autoconhecimento. A pesquisa mostrou ainda que, para 64% dos entrevistados, a escola é apontada como "fundamental para a construção do indivíduo", mas 36% disseram ter aprendido "mais com a vida do que com a escola".

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estudo. A pesquisa faz parte do Projeto 30, estudo que tem como proposta entender qual a avaliação dos adultos de 30 anos sobre a trajetória já trilhada e suas perspectivas para o futuro. De acordo com Denis Giacometti, coordenador do estudo, os 30 anos são simbólicos por trazerem a dimensão do mundo "adulto".