400 mil alunos da rede estadual de SP terão desconto na Fuvest

A partir desta quinta-feira, 25, cerca de 400 mil estudantes do Ensino Médio das escolas estaduais de São Paulo terão desconto de 50% na taxa de inscrição do vestibular 2010 da Universidade de São Paulo (USP). De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, com taxa definida em R$ 100, o vestibular passará a custar R$ 50 aos alunos do último ano com renda familiar de até R$ 1.163. Os jovens com rendimento de até R$ 605 terão isenção total. Serão concedidos 65 mil descontos. Os interessados devem se inscrever até o dia 10 de agosto no site . Além de preencher o formulário, o candidato deve encaminhar cópia do RG, comprovante de matrícula do ensino médio em escolas públicas, comprovante de renda, comprovante de residência e certidão da escola que comprove a condição de estudante. A classificação dos beneficiados será divulgado no site da Fuvest no dia 23 de agosto. "Esta é uma iniciativa brilhante, que vai possibilitar maior participação de nossos alunos num dos processos seletivos mais importantes do País", disse o secretário de Estado da Educação, Paulo Renato Souza.