4 simulados para 3 provas

A equipe de professores do curso Anglo, em São Paulo, e do curso Didátika, em Campinas, prepararam blocos de provas nos moldes das três estaduais paulistas para os estudantes testarem seus conhecimentos. Cada universidade tem uma maneira de cobrar o conteúdo. Resolva os simulados e avalie o seu desempenho. Unesp Prova da primeira fase em 8/11. Neste simulado, são 90 questões dividas em linguagens e códigos, ciências humanas e ciências da natureza. Mix de testes escolhidos pela equipe de professores so curso Anglo ou preparados com exclusividade para o Estadão.edu faz ampla varredura nos conteúdos estudados no ensino médio. Prova Unesp Gabarito Unicamp Primeira fase em 15/8. Neste material preparado pelos professores do Anglo e do Didátika, há questões comentadas pelos professores que poderão ajudar a mensurar a preparação do candidato para enfrentar uma prova discursiva e temática. No material do Didátika, há duas questões por matéria com possíveis resoluções; na prova comentada pelo Anglo, a equipe de professores fez um trabalho de análise de um vestibular aplicado pela Unicamp. Prova Unicamp: Anglo Prova Unicamp: Didátika Fuvest Primeira fase em 22/11. No link abaixo, é possível acessar o simulado interativo e verificar a pontuação obtida. Prova Fuvest