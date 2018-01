36 mil fazem 2ª fase de Exame da OAB

Cerca de 36 mil candidatos fizeram neste domingo, 22, a prova de segunda fase do Exame de Ordem da OAB. Eles tiveram de redigir uma peça profissional e responder a quatro questões discursivas sobre a área do Direito em que pretendem atuar, informado no momento da inscrição.

O padrão de respostas da prova prático-profissional será divulgado no dia 12 de abril. O resultado preliminar está previsto para sair em 17 de abril e a lista final de aprovados, em 3 de maio.

Participaram do exame os candidatos que foram aprovados na primeira fase (prova objetiva), aplicada no dia 5 de fevereiro pela Fundação Getulio Vargas e cujo resultado definitivo (após recursos) foi divulgado no último dia 6.