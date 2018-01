31 candidatos do Enem terão que fazer a prova pela 3ª vez

SÃO PAULO - Trinta e um candidatos da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do Estado do Pernambuco terão que fazer a prova pela terceira vez. O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep) vai reaplicar o teste na próxima quinta-feira, 8.

Na data oficial do teste, 8 e 9 de novembro, esse grupo não conseguiu terminar a prova na escola por falta de luz na escola onde faziam o exame. Os 31 candidatos refizeram o teste nos dias 9 e 10 de dezembro, quando o Enem também foi aplicado aos presos e ou adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.

De acordo com o Inep, no entanto, o caminhão de respostas que transportava as redações e os cartões de resposta foi roubado na cidade do Rio de Janeiro em 16 de dezembro. A Polícia Federal, garantiu o instituto, está investigando o caso.

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma digital que reúne as vagas em instituições públicas de ensino superior, devem ser abertas nas próximas semanas. Por isso, o Inep decidiu reaplicar as provas o mais rápido possível. O órgão ainda informou que os candidatos já estão sendo informados sobre o fato e não serão prejudicados.