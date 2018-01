30 melhores notas por escola mudam ranking do Enem

No ranking geral do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013, escolas pequenas dominaram as primeiras posições, mas, quando a análise recai para os 30 melhores alunos de cada colégio, a listagem se modifica e grandes unidades aparecem no topo. Com esse critério, há apenas cinco escolas com menos de cem alunos entre as 50 melhores médias – na lista geral, são 19 no topo.

Na cidade de São Paulo, as duas primeiras posições eram ocupadas no ranking geral por escolas com menos de 70 alunos. Na classificação feita a partir do desempenho dos 30 melhores, escolas com mais de 240 alunos passam a liderar.

Comparar escolas que têm muitos alunos com unidades pequenas acaba sendo favorável para o segundo grupo, uma vez que a média tende a ser maior em escolas menores. Essa tem sido uma crítica recorrente de escolas maiores e também de especialistas em educação ao formado de divulgação do Enem.

Pela primeira vez, a média dos 30 melhores alunos de cada escola foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação responsável pelo exame. “Um dos esforços foi comparar escolas de tamanho muito diferentes. Essa informação dos 30 alunos é importante porque posso ter uma escola grande, mas quando olhada pelos seus 30 melhores alunos é tão boa quanto escolas pequenas. E pode ser melhor estar em escolas grandes, que tem todo tipo de aluno”, disse o presidente do Inep, Francisco Soares.

Na lista dos melhores entre os melhores, o Colégio Bernoulli, de Minas, figura na primeira colocação do País – a escola, que teve 300 participantes no Enem, já havia conseguido a segunda melhor média geral. Enquanto a média total da colégio é de 722,64, os 30 melhores alunos obtiveram 806,70. A nota objetiva engloba Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

O primeiro colocado no ranking geral, por exemplo, o Objetivo Integrado, de São Paulo, cai para a 15.ª colocação com essa comparação. A escola tem apenas 44 alunos, todos participantes do Enem. O Bandeirantes, também de São Paulo, que teve 440 participantes do Enem, aparece na primeira colocação do Estado de São Paulo e segunda do Brasil quando comparado os 30 melhores alunos. “Esse resultado não é artificial, porque nem o Bernoulli nem o Bandeirantes montaram um colégio especial com os melhores alunos para se sair bem”, disse o diretor do Colégio Bandeirantes, Mauro de Salles Aguiar.

Escolas como o Poliedro de São José dos Campos, que teve 490 participantes, sobem 121 posições com o novo ranking. O Etapa, de São Paulo, subiu da 66.ª posição no Brasil para a terceira. É a escola com mais alunos no Enem entre as mais bem colocadas: 526. “Fazer educação boa inclui alunos que não são de ponta. Essa divulgação é uma forma de combater a proliferação de escolas de poucos alunos”, disse o diretor do Etapa, Carlos Eduardo Bindi.

Para o professor aposentado da Universidade Federal da Bahia (UFBA) Carlos Cipriano Luckesi, os bons resultados são reflexo de grandes investimentos. “Esses grandes colégios investem muito dinheiro e têm muitos estudantes para suportar toda essa estrutura”. Procurada, a direção do Objetivo Integrado não respondeu.

Entre as públicas, a melhor colocada no Brasil continua sendo o Colégio de Aplicação da Federal de Viçosa - Coluni. Ele mantém a mesma colocação tanto com a média geral da escola, que teve 152 participantes, quanto na nota dos 30 melhores: 12.º "A gente atribuiu isso a uma série de fatores, como corpo docente de dedicação exclusiva altamente qualificado e o suporte da estruturado pela universidade aos estudantes", diz o diretor Edson Luis Nunes.

Apesar de a escola ser pública e gratuita, a rede faz vestibulinho para a escolha de alunos. O mesmo acontece com a pública mais bem colocada na cidade de São Paulo, a Escola Técnica (Ete) de São Paulo, na região central da capital paulista. Ela aparece na 10.ª posição na cidade quando analisado apenas os 30 melhores alunos, com uma média de 730,55. Participaram do Enem 181 alunos da escola, ligada ao Centro Paula Souza, e a média geral da unidade foi de 654,64.