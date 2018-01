Desempenho está acima da média de SP em 30 das 94 escolas fechadas

SÃO PAULO - Das 94 escolas da rede estadual paulista que serão fechadas no próximo ano, 30 tiveram em, ao menos um ciclo de ensino, desempenho superior à média do Estado no Idesp de 2014, principal indicador de qualidade da educação paulista. Além disso, 15 unidades que serão fechadas já têm só um dos três ciclos – fundamentais 1, 2 ou médio –, que é o que prevê a reorganização adotada pela gestão Geraldo Alckmin (PSDB).

A mudança foi anunciada em setembro, mas a lista das escolas que terão todos os alunos transferidos para outras unidades só foi divulgada nesta quarta-feira, 28. Segundo a Secretaria da Educação do Estado (SEE), 25 dessas escolas são da capital, 20 da região metropolitana, 45 do interior e 4 da Baixada Santista.

A pasta ainda disse que 754 colégios passarão a ter só um ciclo de ensino no próximo ano – cerca de 20% deles na capital. Com isso, 2.197 escolas terão ciclo único na rede em 2016, o que representa 43% das 5.147 escolas do sistema estadual.

Entre as escolas fechadas há unidades com desempenho muito acima da média do Estado. É o caso da Pequeno Cotolengo de Dom Orioni, em Cotia, na Grande São Paulo, que funcionava em um prédio alugado. A unidade tem os três ciclos de ensino. E em todos teve desempenho superior à média paulista. A maior diferença de resultado em 2014 foi no fundamental 2: a média do Estado foi de 2,62 e a escola atingiu a nota 3,87.

A Escola Professor João Nogueira Lotufo, na zona norte, já tem só um ciclo de ensino, o fundamental 1 (do 1.º ao 5.º ano). O colégio teve nota 6,1 no Idesp de 2014, enquanto a média estadual na etapa foi de 4,76. O argumento do governo Alckmin para reformar a rede é de que há escolas com espaços ociosos e, ao reorganizá-las, é possível melhorar a qualidade do ensino com unidades de ciclo único.

O fato de parte das escolas fechadas ter média maior no Idesp ou já abrigar ciclo único, para Ocimar Alavarse, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), mostra inconsistência nos argumentos da secretaria. “Não faz sentido apresentar reforma tão ampla sem um estudo detalhado.”

A secretaria afirmou que a prioridade para a “disponibilização” das escolas foi dada a unidades com mais vagas ociosas. Ainda disse que as 94 escolas fechadas são 1,8% da rede e os prédios continuarão a ter atividades educacionais. A pasta esclareceu também que o aluno que sai de um colégio com bom desempenho no Idesp será encaminhado para outro de perfil semelhante. Ainda não foi informado, no entanto, para quais unidades serão transferidos os estudantes.

Protestos. Desde o anúncio da reorganização, professores, pais e alunos têm organizado protestos quase diários em todo o Estado. Na Escola Miss Browne, na zona oeste, alunos fizeram um abaixo-assinado.

Estudante do 2.º ano do ensino médio do EJA, Carlos André Brandão, de 34 anos, teme que a mudança de escola – que deve ficar a, no máximo, 1,5 km de distância do prédio fechado – impeça que ele continue os estudos. “Trabalho à tarde aqui perto e saio em cima da hora. Se ficar longe, vou ter de parar de estudar. Essa mudança não faz sentido, a interação de alunos mais novos e mais velhos é positiva. Ajuda a amadurecer.”

Além das 754 escolas que passarão a ter só um ciclo em 2016, outras unidades da rede terão mudança gradual nos próximos anos. Segundo dirigentes de ensino ouvidos pelo Estado, parte das escolas deixará de oferecer matrículas da primeira série do ciclo a ser extinto (1.º do fundamental 1, 6.º do fundamental 2 ou 1.º do ensino médio). Em 2017, vão deixar de abrir vagas na série seguinte – e assim por diante até que o ciclo acabe.

Nesses casos, dizem os dirigentes, os colégios estão onde unidades vizinhas não têm capacidade para receber os alunos de uma só vez. A SEE não se manifestou sobre isso. Disse apenas que o processo de reforma é “contínuo e duradouro.”

Destino. Dos 94 prédios fechados, 48 serão repassados a prefeituras, para abrigar creches, ou ao Centro Paula Souza, para escolas técnicas (Etecs) ou faculdades de tecnologia (Fatecs). No restante, já funciona escola municipal ou haverá outra destinação. Na capital, 22 unidades podem ser passadas.

O prefeito Fernando Haddad (PT) disse nesta quarta, antes da liberação da lista, que não sabia os endereços dos prédios. “Nossa demanda por creche é na periferia. Precisa verificar se tem sobreposição entre o que oferecem e a demanda. No centro, a demanda é muito pequena por vaga em creche.”/ COLABORARAM RAFAEL ITALIANI e CAIO SPECHOTO, ESPECIAL PARA O ESTADO

Veja abaixo a lista das escolas que serão fechadas:

AGUDOS

1) JOAO BATISTA DE AQUINO PE

Destino do prédio: possível Etec

AMERICANA

2) SEBASTIANA PAIE RODELLA PROFA

Destino do prédio: Escola Municipal

AVARÉ

3) ERUCE PAULUCCI PROFESSOR

Destino do prédio: Escola Municipal

BARUERI

4) AMADOR AGUIAR

Destino do prédio: Escola Municipal

5) HENRIQUE FERNANDO GOMES ESTUDANTE

Destino do prédio: Escola Municipal

6) IVANI MARIA PAES PROFESSORA

Destino do prédio: Escola Municipal

7) JARDIM MARIA HELENA I

Destino do prédio: Escola Municipal

8) JARDIM PAULISTA

Destino do prédio: Escola Municipal

9) JOSE LEANDRO DE BARROS PIMENTEL

Destino do prédio: Escola Municipal

10) LENIO VIEIRA DE MORAES PROFESSOR

Destino do prédio: Escola Municipal

11) REPUBLICA DE CUBA

Destino do prédio: Escola Municipal

12) REPUBLICA DE EL SALVADOR

Destino do prédio: Escola Municipal

BIRIGUI

13) CARLOS ROSA DOUTOR

Destino do prédio: Diretoria de ensino

BOTUCATU

14) ALVARO JOSE DE SOUZA

Destino do prédio: Transferida para prédio da E.E. Armando de Salles Oliveira. Prédio utilizado pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

CACHOEIRA PAULISTA

15) BAIRRO DO EMBAUZINHO

Destino do prédio: Escola Municipal

16) JOAO BASTOS SOARES

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

17) REGINA POMPEIA PINTO PROFA

Destino do prédio: Escola Municipal

CAMPINAS

18) SEBASTIAO RAMOS NOGUEIRA PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

CARAPICUÍBA

19) OSCAR GRACIANO PROFESSOR

Destino do prédio: Diretoria de ensino

COSMÓPOLIS

20) ALBERTO FIERZ

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

COTIA

21) PEQUENO COTOLENGO DE DOM ORIONI

Destino do prédio: Prédio alugado devolvido. Alunos mudarão para nova escola

CUNHA

22) BAIRRO DA ROCA GRANDE

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

23) BAIRRO DO RIO ABAIXO

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

GUARUJÁ

24) JARDIM PRIMAVERA II

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

25) LAMIA DEL CISTIA

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

26) RENE RODRIGUES DE MORAES PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

GUARULHOS

27) AMARO JOSE DOS SANTOS PASTOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

28) CIDADE SERODIO

Destino do prédio: Escola Municipal

29) JOAQUIM GARCIA SALVADOR PROFESSOR

Destino do prédio: Escola Municipal

30) ALAYDE MARIA VICENTE PROFESSORA

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

31) ROTARY

Destino do prédio: CEEJA, Etec ou Diretoria de ensino

32) RUBENS LOPES PASTOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

IBITINGA

33) IRACEMA DE OLIVEIRA CARLOS PROFA

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

IGUAPÉ

34) BAIRRO JAIRE

Destino do prédio: Escola Municipal

35) BAIRRO PE DA SERRA

Destino do prédio: Escola Municipal

36) DINORA ROCHA PROFESSORA

Destino do prédio: Escola Municipal

JANDIRA

37) OSWALDO SAMMARTINO

Destino do prédio: Escola Municipal

LENÇOIS PAULISTA

38) ANTONIETA GRASSI MALATRASI PROFA

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

LIMEIRA

39) LUIGINO BURIGOTTO

Destino do prédio: Escola Municipal

40) MARIA APARECIDA SOARES DE LUCCA PROFESSORA

Destino do prédio: Escola Municipal

MOGI DAS CRUZES

41) ARLINDO AQUINO DE OLIVEIRA DOUTOR

Destino do prédio: Escola Municipal

42) FIRMINO LADEIRA PROFESSOR

Destino do prédio: Escola Municipal

43) IRACEMA BRASIL DE SIQUEIRA PROFESSORA

Destino do prédio: Escola Municipal

44) SUELI OLIVEIRA SILVA MARTINS PROFESSORA

Destino do prédio: Escola Municipal

OSASCO

45) ANTONIO PAIVA DE SAMPAIO CORONEL

Destino do prédio: CEL

46) GUILHERME DE OLIVEIRA GOMES DEPUTADO

Destino do prédio: CEEJA

PINDAMONHANGABA

47) IOLANDA VELLUTINI PROFESSORA

Destino do prédio: Escola Municipal

48) YONNE CESAR GUAYCURU DE OLIVEIRA PROFESSORA

Destino do prédio: Escola Municipal

PIRACICABA

49) ANTONIO DE MELLO COTRIM PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

50) AUGUSTO MELEGA

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

RIBEIRÃO PIRES

51) ALVARO TRINDADE DE OLIVEIRA PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

52) FORTUNATO PANDOLFI ARNONI

Destino do prédio: Transferida para prédio da E.E. Leico Akaishi. Prédio utilizado pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

53) SANTINHO CARNAVALE

Destino do prédio: Escola Municipal

ROSEIRA

54) FRANCISCO DE PAULA SANTOS PROF

Destino do prédio: Escola Municipal

SANTA BÁRBARA D'OESTE

55) SONIA APARECIDA BATAGLIA CARDOSO PROFA

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

56) OSWALDO SALLES PROFESSOR

Destino do prédio: Escola Municipal

SANTO ANDRÉ

57) JOSE AUGUSTO DE AZEVEDO ANTUNES PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

58) VALDOMIRO SILVEIRA

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

SANTOS

59) BRAZ CUBAS

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

SÃO BERNARDO DO CAMPO

60) TITO LIMA

Destino do prédio: Escola Municipal

SÃO PAULO

61) HOMEM DE MELLO BARAO

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

62) MISS BROWNE

Destino do prédio: Uso pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores "Paulo Renato Costa Souza"

63) PAULO MACHADO DE CARVALHO

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

64) ADALGIZA SEGURADO DA SILVEIRA PROFESSORA

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

65) EMILIANO AUGUSTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE E MELO

Destino do prédio: Diretoria de ensino

66) JOAO CRUZ COSTA PROFESSOR

Destino do prédio: Transferida para prédio da E.E. Profª Maria Eugênia Martins. Prédio utilizado pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

67) KEIZO ISHIHARA

Destino do prédio: AI AF / Possível uso do anexo pela Secretaria Municipal de Educação

68) PEDRO FONSECA PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

69) EURYDICE ZERBINI PROFESSORA

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

70) ANTONIO DE OLIVEIRA CAMARGO PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

71) ASTROGILDO ARRUDA PROF

Destino do prédio: Núcleo pedagógico

72) COHAB INACIO MONTEIRO III

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

73) GUERRA JUNQUEIRO

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

74) SALVADOR ALLENDE GOSSENS PRESIDENTE

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

75) AUGUSTO BAILLOT PROF

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

76) JOAQUIN SUAREZ

Destino do prédio: Transferida para prédio da E.E. Prof. Valdir Fernandes Pinto. Prédio utilizado pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

77) ELISIO TEIXEIRA LEITE III

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

78) GERALDO HOMERO FRANCA OTTONI PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

79) JOAO NOGUEIRA LOTUFO PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

80) SILVIO XAVIER ANTUNES PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

81) CASTRO ALVES

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

82) JOAO ERNESTO FAGGIN DOUTOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

83) LAIS AMARAL VICENTE PROFESSORA

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

84) MARY MORAES

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

85) SINHA PANTOJA

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

SÃO PEDRO

86) VICENTE LUIS GROSSO

Destino do prédio: Escola Municipal

SERTÃOZINHO

87) BRUNO PIERONI PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

SOROCABA

88) DORIVAL DIAS DE CARVALHO PROFESSOR

Destino do prédio: CEEJA

89) ELZA SALVESTRO BONILHA PROFESSORA

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

90) FLAVIO GAGLIARDI PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

91) MARIO GUILHERME NOTARI

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

92) SALVADOR ORTEGA FERNANDES PROFESSOR

Destino do prédio: Escola Municipal

TUPÃ

93) LELIO TOLEDO PIZA E ALMEIDA DOUTOR

Destino do prédio: Escola Municipal

VALINHOS

94) AMERICO BELLUOMINI PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura