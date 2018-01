3 programas para ajudar a melhorar seu desempenho acadêmico

HandyScanner

Android

Transforma a câmera do celular num scanner, convertendo anotações em arquivos no formato PDF. Gratuito, o aplicativo também permite alterações no conteúdo do arquivo e seu compartilhamento.

Evernote

iOS, Android e Windows Phone

O aplicativo funciona como um grande bloco de notas que permite que você armazene anotações, imagens, peças de áudio e links de internet. Uma das vantagens para a organização dessas informações é que você pode definir etiquetas ("tags") para classificar cada nota criada. Isso facilita quando você precisar pesquisar o que armazenou por assunto. A versão básica é gratuita.

StudyBlue

iOS e Android

Tem mais de 250 milhões de cartões com fichamento de livrosou resumos de assuntos específicos feitos por estudantes do mundo todo. O acesso é gratuito. É possível colaborar com o conteúdo, que vai de álgebra a zoologia.