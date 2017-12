3ª mais votada em eleição, Anna Cintra é nomeada reitora da PUC-SP

A professora de Letras Anna Maria Marques Cintra, de 73 anos, será a nova reitora da PUC-SP. Ela foi nomeada para o cargo pelo cardeal Dom Odilo Scherer, grão-chanceler da universidade e presidente do Conselho Superior da Fundação São Paulo, que administra a instituição. O vice-reitor será o médico José Eduardo Martinez.

A chapa de Anna Maria e José Eduardo, "A PUC vale a pena", foi a terceira colocada na votação entre estudantes, funcionários e professores. Alunos da universidade já se mobilizam contra a escolha de Dom Odilo. Uma assembleia geral está sendo convocada às pressas para as 21h desta terça-feira, 13, no câmpus de Perdizes, na zona oeste. Outra assembleia deverá ocorrer na manhã desta quarta, 14.

Líderes estudantis questionam a escolha e afirmam que a divulgação do nome da nova reitora, às vésperas de um feriadão que vai parar a universidade de quinta-feira, 15, até terça-feira, 20, teve o objetivo de evitar uma maior mobilização por parte dos alunos.

A nova reitora é graduada em Letras Clássicas pela PUC-SP e doutora em Linguística pela USP. Atualmente, leciona a disciplina de Língua Portuguesa na pós-graduação da PUC-SP. Anna Cintra já foi vice-reitora Acadêmica, presidente da Comissão Geral de Pós-Graduação, diretora-geral do Centro de Ciências Humanas e chefe do Departamento de Português da PUC-SP. Também ensinou no curso de mestrado em Ciência da Informação do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, no Rio, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi professora de linguística em cursos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e da Escola de Comunicação e Artes, ambas da USP.

O cardeal enviou uma carta de agradecimento a Dirceu de Mello, atual reitor da PUC-SP e campeão das eleições na comunidade acadêmica, reconhecendo seus trabalhos à frente da universidade nos últimos quatro anos. Francisco Serralvo, professor de Economia, foi o segundo colocado das eleições.