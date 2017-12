290 mil alunos da rede municipal farão Prova São Paulo

Entre os dias 12 e 14 de novembro, 290 mil estudantes da cidade farão a Prova São Paulo. O exame é aplicado anualmente a alunos de escolas municipais como instrumento de avaliação do desempenho da rede. Ele serve para embasar a formulação de políticas públicas e de ações pedagógicas em cada escola. As informações são do Diário Oficial da Cidade de São Paulo desta quarta-feira, 31.

Participarão do exame todos os estudantes do 4.º ano do ciclo 1 e do 2.º e 4.º anos do ciclo 2 do ensino fundamental. Os alunos que em 2011 estavam nestas etapas de ensino, em 2012 são avaliados apenas por amostragem (4.º ano do ciclo 1 e 1.º e 3.º anos do ciclo 2). Além deles, participam da avaliação todos os alunos matriculados no 4.º ano do Programa Intensivo do Ciclo 1 (PIC). Serão avaliadas competências de matemática, português e Ciências Naturais.

A Consulplan, empresa que será responsável pela prova neste ano, terá coordenadores locais em cada uma das 551 escolas municipais de ensino fundamental participantes da avaliação.

Como nas edições anteriores, os alunos levarão para casa um questionário socioeconômico a ser respondido pelos pais ou responsáveis. Esses questionários devem ser devolvidos nas escolas, pelos alunos, até 14 de novembro. Diretores, supervisores, coordenadores e professores das unidades também responderão a um questionário sobre a rotina escolar.