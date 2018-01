13 destaques do caderno Estadão.Edu em 2014

Do crescimento do mestrado profissional aos MBAs com foco em empreendedorismo, passando pelos mais importantes vestibulares do País, incluindo o Enem, e a educação a distância. O ensino superior foi o foco das capas do caderno Estadão.Edu deste ano, mas a educação básica também foi notícia, quando o crescimento do ensino integral nas escolas particulares ganhou destaque. Confira a seguir as 13 capas de 2014:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.