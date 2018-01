12 mil podem disputar vagas remanescentes da USP

A Fuvest abriu nesta quinta-feira, 7, as inscrições para a fase de reescolha das vagas remanescentes da USP. Ao todo, 12.408 estudantes estão habilitados a participar do processo, que oferece 527 cadeiras em 128 cursos.

Para participar, o candidato deve acessar o site www.fuvest.br até as 23h59 de amanhã e indicar até duas opções de curso, de quaisquer carreiras, em ordem de preferência. A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa não participa desta etapa.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A lista com o nome dos selecionados será divulgada no sábado, 9, às 18h. A matrícula presencial deverá ser feita na terça-feira, 12, nas respectivas unidades de ensino.

A segunda etapa do processo de reescolha começa no dia 14, quando a Fuvest divulgará a relação das vagas ainda remanescentes e a lista dos candidatos habilitados a participar do processo. Os interessados terão até as 23h59 do dia 15 para indicar somente um curso. As próximas chamadas serão divulgadas nos dias 16, 20 e 22.

Não podem participar do processo de reescolha os treineiros, os candidatos já matriculados na USP, mesmo que tenham cancelado a matrícula ou aqueles que tenham sido eliminados ou desclassificados do concurso. O último item não vale para os que foram reprovados na prova de habilidades específicas.

Os cursos com provas de habilidades específicas só poderão receber candidatos à reescolha que tenham sido aprovados nas provas específicas da área. Os candidatos dessas carreiras, no entanto, poderão participar da reescolha em qualquer outro curso com vaga disponível.