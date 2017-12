12 dicas para se dar bem no LinkedIn

O número de brasileiros no LinkedIn dobrou desde que a empresa lançou a versão do site em português, em abril. Em apenas quatro meses, a rede social voltada para o universo executivo saltou de 1 milhão para 2 milhões de usuários no Brasil.

Mais vagas na web: Twitter, Facebook, Orkut...

Se o LinkedIn é apontado pelas empresas como uma importante fonte de pesquisa sobre candidatos em processos seletivos, como tirar melhor proveito dessa ferramenta que já tem mais de 75 milhões de usuários em todo o mundo?

Foi isso que o Estadão.edu perguntou à gerente de Relações Públicas do LinkedIn, Krista Canfield. Por e-mail, ela deu várias dicas para você se dar bem na rede social. "No mínimo, você precisa ter seu perfil 100% completo e estar conectado a pelo menos 35 pessoas", afirma Krista.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além desses passos básicos, veja outras dicas importante:

1. Saiba mais sobre as empresas

O Linked facilitou a vida dos profissionais que querem se conectar a empresas, obter detalhes sobre mudanças no alto escalão e novas contratações. Basta seguir os perfis das companhias em que você gostaria de trabalhar. Assim, você saberá se alguém que você conhece já trabalhou lá ou se algum contato seu conhece alguém que está naquela empresa. Também é importante seguir as empresas que são suas concorrentes diretas, para se atualizar sobre o que eles estão fazendo. Você saberá quando elas fizerem contratações, promoções ou mudanças, se têm departamento pessoal ou até mesmo oportunidades de emprego.

2. Seja você

Tenha certeza que seu perfil no LinkedIn está totalmente completo e atualizado. Assim, clientes e empregadores em potencial poderão saber quem você é quando você contatá-los por meio do site. Estarão, inclusive, mais dispostos a responder a suas solicitações.

3. Ajude os clientes e empregadores a te acharem

Verifique se seu perfil tem palavras-chave que você quer que sejam encontradas em seu resumo, suas experiências e habilidades. Se você trabalha com marketing, por exemplo, inclua expressões como "mídia interativa", "campanhas em multiplataformas", "estratégia digital", assim como as fases da produção que você participou e seus clientes. Dessa forma, clientes e empregadores poderão encontrá-lo quando fizerem uma busca avançada por essas palavras-chave.

4. Coloque sua rede de contatos para trabalhar

Conecte-se a todos os seus colegas de trabalho e clientes que você conhece e confia e mantenha sua rede de contatos atualizada. Você pode fazer isso simplesmente importando os contatos de sua conta de e-mail. Assim, quando você fizer uma busca por um usuário ou empresa, será mais fácil saber se alguém da sua rede conhece um contato que você tanto quer.

5. Fique de olho em seus clientes por meio das atualizações de status

Assim que você estiver conectado a todos os seus parceiros de negócios, clientes e empregadores em potencial, sua home page do LinkedIn se tornará um rico painel de informações sobre o status de sua rede de contatos. Você poderá ver com quem seus contatos se ligam e o que está sendo anunciado.

6. Seja seu próprio embaixador

Os grupos do LinkedIn representam uma grande oportunidade para você conhecer clientes e fazer futuras conexões e também de você ter uma crescimento sustentável na rede. Se você está buscando uma nova posição no mercado ou procurando novos clientes, entre em grupos relevantes para a sua área de conhecimento. Ao participar de discussões e comentários em grupos relevantes, poderá aumenta sua visibilidade entre potenciais empregadores e especialistas em prospecção de clientes.

7. Faça um brainstorm de ideias

Usa as respostas do LinkedIn para fazer um brainstorm de suas ideias. Faça perguntas genéricas relacionadas a sua área como "Qual é a maior preocupação que pequenos empresários têm quando eles estão começando?" ou "Que tecnologia irá decolar antes de 2012?". Você também pode fazer perguntas específicas para encontrar justamente a informação que você precisa.

8. Encontre ângulos inéditos

Fazer uma busca avançada de respostas pode te ajudar a encontrar um novo ângulo ou perspectiva de um assunto ainda relevante, mas que precisa ser visto de uma maneira diferente. Por exemplo: digamos que sua empresa seja convidada a criar uma proposta de campanha para o iPad. Você quer ter uma abordagem nunca vista antes, mas sente que outras companhias já cobriram todos os ângulos possíveis. Digite "iPad" na busca e veja que perguntas os membros do LinkedIn têm feito sobre o assunto. Quanto mais respostas houver para uma questão, mais provável é que você encontre uma ideia que as pessoas amam.

9. Deixe seus clientes te ajudarem

Participe de grupos relevantes para seus clientes. Assim, você terá informações sobre o que eles discutem e o que mais lhes interessa.

10. Encontre especialistas

A busca avançada do LinkedIn permite que você encontre facilmente especialistas em determinada área. Procure pelo nome da empresa, o tamanho da companhia, palavras-chave e o que mais você achar relevante para encontrar a pessoa que você precisa. Outra maneira de fazer isso é perguntando a seus contatos em sua atualização de status. Também integre sua conta do LinkedIn à do Twitter, para que essas atualizações possam ir para as duas redes simultaneamente. Quanto maior for sua rede de contatos, crescem as chances de alguém ajudá-lo a encontrar o que você precisa.

11. Popularize seu trabalho

Quando algum projeto de que você participou tomar forma, insira o link para ele e escreva uma breve descrição em sua atualização de status. Também inclua links para seus melhores trabalhos e artigos e reportagens sobre eles na seção 'websites' de seu perfil.

12. Descubra novas oportunidades ao ser recomendado

Se você ou sua empresa fez um ótimo trabalho e deixou o cliente satisfeito, peça que ele o recomende em seu perfil no LinkedIn. Além de mostrarem o que você está produzindo no momento, recomendações servem para que você consiga futuros projetos. Todos as pessoas conectadas ao perfil de seu cliente poderão ver a recomendação e isso reflete em seu negócio. É uma propaganda gratuita que agrega valor junto a futuros consumidores de seu trabalho.