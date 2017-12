101 links para aprender idiomas gratuitamente

Aprender uma língua estrangeira deixou de ser sinônimo de cursos pagos. É cada vez mais fácil encontrar opções gratuitas. O portal Universia Brasil, por exemplo, divulgou na noite desta quinta-feira 101 links para quem quer aprender outro idioma de graça. São mais de 20 línguas, como latim, alemão, persa, chinês, esperanto, nórdico antigo, hindi, italiano, romeno, japonês, sudanês, turco, árabe e russo.

Os internautas podem acessar conteúdos para iniciantes, canais de vídeos do You Tube com aulas, podcasts, livros, ferramentas para correção e tradução, aplicativos para celular e comunidades e fóruns para compartilhar as experiências com outras pessoas que também estão aprendendo.

De acordo com Alexsandra Bentemuller, gerente de conteúdo da Universia Brasil, em poucas horas a coletânea teve mais de 500 compartilhamentos pelo Facebook, e 100 retweets.

A coletânea não deu prioridade a idiomas específicos, para que os estudantes possam ter liberdade de escolha. "Aprender um idioma estrangeiro é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade totalmente esclarecida", disse Alexsandra. Segundo ela, os cursos online são destinados a quem quer compreender melhor o mundo e ir bem nos estudos, em provas como o Enem e outros vestibulares.