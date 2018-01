1.000 livros de escolas estaduais são achados no mato em Piracicaba

SOROCABA - Cerca de 1 mil livros escolares destinados a escolas da rede estadual de ensino foram encontrados no mato, à margem da Rodovia Fausto Santomauro, na região de Piracicaba, no interior de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 20. O material didático deveria ter sido entregue em escolas estaduais de Piracicaba e Limeira, na mesma região, para uso no segundo semestre letivo deste ano.

Os livros foram recolhidos pela Polícia Militar, depois de uma denúncia anônima. O motivo do descarte ainda é apurado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.

Conforme relato da PM, pela análise das embalagens foi possível verificar que o material estava sem uso e correspondia ao atual ano letivo. Alguns livros traziam etiquetas com referências a três escolas de Limeira. A carga foi recolhida e encaminhada à Diretoria Regional de Ensino, com sede em Piracicaba. A secretaria estadual informou que abriu procedimento para apurar responsabilidades.

Segundo a pasta, a empresa Tzar Logística, escolhida por meio de processo licitatório para distribuir material pedagógico nas escolas da região de Piracicaba, foi notificada para prestar esclarecimentos até o fim desta terça-feira, 21.

"Vale frisar que os alunos das escolas estaduais das Diretorias Regionais de Ensino de Limeira e Piracicaba não serão prejudicados", informou em nota. No início da tarde, a Tzar Logística informou que ainda apurava internamente o ocorrido.