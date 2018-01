1º lugar entre escolas de grande porte em SP, Móbile tem aulas eletivas

Pela terceira vez, a Escola Móbile, em Moema, zona sul de São Paulo, teve a melhor nota no Enem entre os colégios de grande porte da capital (com mais de 90 estudantes): 706,29 pontos.

De acordo com o diretor de ensino Wilton Ormundo, o colégio não prepara os alunos especificamente para um exame, mas oferece uma série de atividades que ampliam a formação técnica e cultural dos jovens. “Acreditamos que preparar só para um exame é pouco. Não à toa, eles também vão bem em outras provas além do Enem”, afirmou.

Além das disciplinas tradicionais, os alunos da Móbile têm aulas eletivas à tarde, que vão de Matemática e Química a Robótica, Produção Literária e Teatro. Os alunos devem escolher pelo menos três para cursar, além das obrigatórias.

Outro diferencial, segundo o diretor, é o fato de que os professores é que decidem como serão feitas as aulas. Neste ano, os docentes de História e Literatura se uniram para oferecer uma disciplina de análise de textos literários, em que lecionam juntos. “Não temos um sistema apostilado para ser seguido à risca.”

Para a estudante Roberta Loureiro, de 17 anos, do 3.º ano do ensino médio, a escola ensina a pensar de um jeito diferente. “Não é ‘decoreba’ de fórmulas, é muito mais como pensar, e isso vai além das matérias do vestibular.” As disciplinas eletivas também ajudam. “Há a possibilidade de se aprofundar naquilo que você gosta”, disse Pedro Santana, de 17 anos, também do 3.º ano do ensino médio.