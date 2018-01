Vital Brazil realiza Semana do Trânsito Consciente

De carro, ônibus, bicicleta ou a pé, os paulistanos precisam lidar diariamente com o trânsito. A mobilidade urbana é um grande desafio. Enfrentamos congestionamentos para nos deslocar de casa para o trabalho, ao sair para fazer compras e até mesmo para deixar nossos filhos na escola.

Por isso, com o objetivo de conscientizar a comunidade escolar a respeito dos cuidados e atitudes que podemos tomar para amenizar ou mesmo evitar os problemas ocasionados pelo trânsito, o Colégio Vital Brazil realiza todos os anos a campanha Semana do Trânsito Consciente.

De 6 a 10 de fevereiro, realizamos diferentes ações com as famílias e com as turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I. Os pais receberam um e-mail marketing com orientações sobre o processo de entrada e saída dos alunos e dicas de trânsito, como a importância de não fazer conversões proibidas e de prestar atenção às faixas de pedestres.

Além disso, colaboradores do Vital Brazil entregaram panfletos às famílias nos horários de entrada e saída dos alunos, enquanto a Cia. Universo de Teatro realizou intervenções na portaria do Colégio em 7 e 9 de fevereiro (terça e quinta-feira) a fim de reforçar, de forma lúdica e divertida, a orientação aos pais e alunos sobre as questões do trânsito.

Filho Sem Fila

Além das ações pontuais realizadas ao longo da Semana do Trânsito Consciente, seguimos com o aplicativo “Filho sem Fila”, implementado em 2016 a fim de proporcionar mais agilidade e fluidez no trânsito e facilitar o procedimento de embarque e desembarque de alunos na portaria principal do Colégio.

O aplicativo identifica, via GPS do celular, a aproximação do responsável pelo aluno, o que permite a liberação do estudante com antecedência em relação à chegada do carro do responsável à área de embarque e desembarque. Para que os alunos possam ser liberados com antecedência, além de baixar o aplicativo, os pais precisam assinar uma autorização para inclusão do aluno no sistema.

A consciência no trânsito é uma via de mão dupla: todos colaborando com todos, por mais respeito e segurança!