Vital Brazil promove evento sobre Educação com Mario Sergio Cortella

Desde o comecinho da vida escolar, a educação não para de mudar. Diante de tantas transformações e dúvidas, é comum que família e escola reflitam sobre seus papéis na educação das crianças e dos jovens.

Pensando nisso, o Colégio Vital Brazil vai realizar, em 25 de março, o Educação Tim-Tim por Tim-Tim, para que possamos buscar respostas juntos, em um bate-papo com o professor e filósofo Mario Sergio Cortella e a diretora pedagógica do Colégio, Suely Nercessian Corradini, com a participação de influenciadores digitais, que representarão o público com questionamentos sobre os desafios de educar os filhos nos dias de hoje.

Trocando ideias, vamos construir caminhos para uma educação mais ética e generosa, com foco em valores humanos e respeito mútuo. Saiba mais sobre os participantes do evento!

PARTICIPANTES

Mario Sergio Cortella

Filósofo e escritor, tem mestrado e doutorado em Educação. É professor-titular da PUC-SP, na qual atuou por 35 anos, com docência e pesquisa na Pós-Graduação em Educação e no Departamento de Teologia e Ciências da Religião, e professor-convidado da Fundação Dom Cabral. Foi secretário municipal de Educação de São Paulo e é autor de diversos livros nas áreas de educação, filosofia e motivação e carreira.

Suely Nercessian Corradini

Graduada em Letras – Licenciatura em Português e Inglês pela Universidade Mackenzie e em Pedagogia pelas Faculdades Integradas Campos Salles, é mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Mackenzie e doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos – UFSCar com o tema “Indicadores de qualidade em Educação: um estudo a partir do PISA e da TALIS”.

Juliana e Renata – Just Real Moms – http://www.justrealmoms.com.br/

Juliana Freire Silveira é casada e mãe do Olavo, 6 anos, e da Ana Helena, 4 anos. Deixou a carreira de executiva de marketing para empreender no blogue Just Real Moms. Renata Pires é casada e mãe dos gêmeos José e Maria Antonia, 5 anos. Teve uma carreira de destaque em grandes agências de publicidade e, depois do nascimento dos gêmeos, decidiu se dedicar somente ao blogue, que funciona como uma plataforma de prestação de serviço para as mães.

Thiago Queiroz – Paizinho, Vírgula! – http://paizinhovirgula.com/

Thiago é marido, pai do Dante e do Gael, e engenheiro. Sua dedicação à paternagem o levou a se envolver com a Criação com Apego e a criar o blogue Paizinho, Vírgula!, em que aborda temas como disciplina positiva e parentalidade consciente. Certificado como líder pela organização Attachment Parenting International e como educador parental para a disciplina positiva, pela Positive Discipline Association.

Shirley Hilgert – Macetes de Mãe – http://www.macetesdemae.com/

Mãe de Leonardo, 5 anos, e Caetano, 2 anos, Shirley é autora de Macetes de Mãe, um dos mais influentes canais sobre parenting do País. Formada em Publicidade e Propaganda e Relações Públicas, tem 20 anos de experiência nas áreas de Comunicação e Marketing. Decidiu criar o blogue quando estava grávida de seu primeiro filho, a fim de compartilhar dicas práticas de tudo o que já tinha aprendido até o momento sobre a maternidade.

Nívea Salgado – Mil Dicas de Mãe – http://www.mildicasdemae.com.br/

Nívea escolheu a Odontologia como profissão e fez mestrado, doutorado e pós-doutorado na área. Depois do nascimento da filha Catarina, encontrou na internet uma grande fonte de informação e quis compartilhar tudo o que havia aprendido como mãe na prática com todas as mulheres que tivessem interesse nessas dicas. Assim nasceu o Mil Dicas de Mãe, um espaço que recebe mais de 5 milhões de acessos por mês.

Alexandre Bandeira – Mediador

Alexandre Bandeira é jornalista, formado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Com 16 anos de carreira, tem experiência como repórter e editor de revistas como Top Magazine, Raiz e Continente. Atua principalmente com comunicação corporativa, com serviços prestados a clientes como os colégios Vital Brazil e Albert Sabin e a Fundação Bunge, entre outros.

SERVIÇO

Data: 25/03, sábado

Horário: 10h

Local: Colégio Vital Brazil – Av. Nossa Senhora da Assunção, 438, Vila Butantã

Inscrições gratuitas em: www.vitalbrazilsp.com.br/educacao

É necessário apresentar o comprovante de inscrição impresso ou no celular.

Haverá estacionamento com valet no valor de R$ 20,00 (vagas limitadas).

O evento é destinado a maiores de 18 anos.