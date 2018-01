O papel do professor na aprendizagem dos alunos

Sob diferentes enfoques, concepções e argumentos, a formação docente vem sendo abordada nos últimos tempos. As discussões assumem, atualmente, uma conotação voltada para a busca do perfil desse profissional que possibilita que os estudantes sejam bem-sucedidos em diferentes momentos da escolaridade, no que diz respeito ao desenvolvimento dos aspectos cognitivos e socioemocionais.

É fato que quanto mais comprometidos com a aprendizagem dos alunos os professores estiverem, maior a chance de essa evolução acontecer. Nesse contexto, a formação e o aprimoramento profissional continuado, alvos dessas discussões, são considerados fundamentais aos docentes.

No entanto, é importante que se questione o tipo de professor que se pretende formar e para qual modelo educativo. Atrelado a isso, deve-se considerar quais aspectos relacionados ao processo do desenvolvimento docente são relevantes para que se alcance os resultados esperados.

Também é preciso ter em mente quais propostas de aperfeiçoamento apresentar para que o professor desenvolva as competências fundamentais para o desempenho de suas funções em diferentes realidades e contextos escolares, a fim de que o conhecimento seja aprendido e apreendido por meio de sua ação.

Considerando a complexidade e a importância da formação do professor, que vai além da prática pedagógica e dos saberes docentes, é necessário pensar em um desenvolvimento profissional que exceda a formação específica.

Ao longo de sua trajetória, o docente desenvolve um variado repertório de conhecimentos, constrói diferentes saberes a partir da ciência acadêmica, da prática pedagógica, do trabalho colaborativo e da aprendizagem entre os pares. No entanto, a prática, embora muito relevante, por si só não supera o domínio dos conteúdos específicos e não oferece, de forma sistematizada e articulada, a base de conhecimento que o professor necessita para ensinar.

Entendimento do conteúdo específico que se pretende lecionar, estratégias que construam situações de aprendizagem, relacionamento interpessoal, mediação e gestão de conflitos são algumas das competências primordiais para exercer a função de professor, que envolve não só conteúdo, mas também a compreensão das especificidades das diferentes séries e níveis de escolarização, além dos diversos contextos de aprendizagem dos alunos.

O desenvolvimento profissional continuado se dá em contextos e momentos diversificados. É um processo contínuo de autoformação e fortalecimento da equipe pedagógica que visa complementar e aprofundar a formação do professor, e desenvolver o trabalho pedagógico nas diversas áreas do conhecimento, com enfoque na melhoria da proposta pedagógica e no planejamento de ações didáticas para as aulas, como intervenções, projetos, uso de recursos que potencializem o aprendizado, entre outras.

Para um desenvolvimento mais amplo do profissional, podemos considerar três dimensões: individual, coletiva e organizacional.

Dimensão individual: é o professor como aluno de sua própria especialidade ao longo da vida, por meio da realização de cursos de graduação e/ou pós-graduação que complementem e aprofundem sua formação inicial, da participação em congressos, de leituras de naturezas diversas com foco na ampliação de repertório e de leitura de mundo, da busca por saberes relativos a outros domínios que transcendam a própria escola, e do acompanhamento do processo de produção de conhecimento na sua área específica.

Dimensão coletiva: dentro de propostas como palestras e cursos voltados para a aprendizagem profissional, sessões de estudos com temas relativos ao processo de ensino-aprendizagem nas diversas áreas do conhecimento e oficinas, a equipe analisa e reflete sobre os conceitos trabalhados e dá continuidade aos assuntos propostos.

É importante salientar que há demandas diferentes para os diversos componentes curriculares, porém o objetivo será sempre o mesmo: o aprendizado escolar com foco no máximo desenvolvimento do potencial dos estudantes.

Dimensão organizacional: a instituição deve apresentar um ambiente propício para o compartilhamento de ideias e a interação entre os pares, além de envolver o corpo docente em um trabalho colaborativo que permita discutir temas que evidenciem como a aprendizagem pode ser potencializada. Para isso, a escola pode usar ferramentas como:

– Elaboração de questões para provas e atividades diversas;

– Uso de tecnologias variadas como forma de valorizar as práticas pedagógicas (internet, vídeos, aplicativos, etc.);

– Metodologias de ensino;

– Integração entre as diversas áreas do conhecimento;

– Atitudes positivas em relação à aprendizagem, considerando os aspectos cognitivos e socioemocionais;

– Oferecimento de instrumentos que viabilizem um olhar investigativo do educador frente aos problemas e eventuais distúrbios de aprendizagem.

O trabalho docente requer um conjunto de saberes que não são aprendidos espontaneamente. Deve haver uma intencionalidade, um propósito para que esse repertório articulado faça sentido para os estudantes e possibilite a inter-relação entre os conteúdos dos diferentes componentes curriculares e, finalmente, para que ele se constitua em um Profissional do Ensino.

Suely Nercessian Corradini

Diretora pedagógica do Colégio Vital Brazil.