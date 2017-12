Vital Brazil promove evento com Laura Muller

Na 2ª edição do evento “Educação Tim-Tim por Tim-Tim”, o Colégio Vital Brazil convida a sexóloga Laura Muller para um bate-papo sobre como escola e família podem orientar crianças e jovens.

Desde o comecinho da vida escolar, a educação não para de mudar. Diante de tantas transformações e dúvidas, é comum que família e escola reflitam sobre seus papéis na educação sexual das crianças e dos jovens.

Pensando nisso, o Colégio Vital Brazil vai realizar, em 28 de outubro, a segunda edição do Educação Tim-Tim por Tim-Tim, para que possamos buscar respostas juntos sobre sexualidade na idade escolar, da infância à adolescência.

Será um bate-papo com a psicóloga e sexóloga Laura Muller e a diretora pedagógica do Colégio, Suely Nercessian Corradini, com a participação das influenciadoras digitais Nívea Salgado – Mil Dicas de Mãe e Shirley Hilgert – Macetes de Mãe, que representarão o público com questionamentos sobre os desafios da educação sexual nos dias de hoje.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo site: www.vitalbrazilsp.com.br/educacao.

Laura Muller

Psicóloga clínica, especialista em educação sexual e comunicadora social, Laura Muller atua desde 2007 como sexóloga no programa Altas Horas, da TV Globo. É autora de vários livros sobre sexualidade, entre eles, “Educação sexual em 8 lições – Como orientar da infância à adolescência – Um guia para professores e pais” e “Meu amigo quer saber… Tudo sobre sexo”. Além de ministrar palestras por todo o Brasil, Laura atende jovens, adultos e casais em seu consultório particular em São Paulo.

www.lauramuller.com.br

Suely Nercessian Corradini

Graduada em Letras – Licenciatura em Português e Inglês pela Universidade Mackenzie e em Pedagogia pelas Faculdades Integradas Campos Salles, é mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Mackenzie e doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos – UFSCar com o tema “Indicadores de qualidade em Educação: um estudo a partir do PISA e da TALIS”. Possui vasta experiência na área de Educação com ênfase em formação docente.

Shirley Hilgert – Macetes de Mãe

Mãe de Leonardo e Caetano, Shirley Hilgert é autora de Macetes de Mãe, um dos maiores e mais influentes canais sobre parenting do País. Formada em Publicidade e Propaganda e Relações Públicas e pós-graduada em Administração e Organização de Eventos, tem 20 anos de experiência nas áreas de Comunicação e Marketing. Shirley decidiu criar o blogue quando estava grávida de seu primeiro filho, a fim de compartilhar dicas práticas de tudo o que já tinha aprendido até o momento sobre a maternidade.

http://www.macetesdemae.com/

Nívea Salgado – Mil Dicas de Mãe

Nívea Salgado escolheu a Odontologia como profissão e a vontade de conhecer mais e mais sobre o mundo a levou a fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado. Depois do nascimento da filha Catarina, encontrou na internet uma grande fonte de informação, até que quis compartilhar tudo o que havia aprendido sobre cuidados diários dos filhos e outros assuntos com todas as mães que tivessem interesse nessas dicas. Assim nasceu o Mil Dicas de Mãe, um espaço onde Nívea conta tudo o que aprendeu como mãe na prática e que tem mais de 5 milhões de acessos por mês.

http://www.mildicasdemae.com.br/

SERVIÇO

Data: 28/10, sábado

Horário: 10h

Local: Colégio Vital Brazil

Endereço: Avenida Nossa Senhora da Assunção, 438, Vila Butantã, São Paulo/SP

Inscrições gratuitas em: www.vitalbrazilsp.com.br/educacao

É necessário apresentar o voucher da inscrição impresso ou no celular.

No dia do evento, haverá estacionamento com valet no valor de R$ 20,00 (vagas limitadas).

O evento é destinado a maiores de 18 anos.

Educação Tim-Tim por Tim-Tim

Em sua primeira edição, realizada em 25 de março de 2017, o evento contou com a participação do filósofo, professor e escritor Mario Sergio Cortella, que falou sobre o papel da escola e da família na construção de uma educação mais ética e generosa, com foco em valores humanos e respeito mútuo. Também contribuíram para o bate-papo a diretora pedagógica do Colégio, Suely Nercessian Corradini, e os influenciadores digitais Juliana e Renata (Just Real Moms), Nívea Salgado (Mil Dicas de Mãe), Shirley Hilgert (Macetes de Mãe) e Thiago Queiroz (Paizinho, Vírgula!), que representaram o público com questionamentos sobre os desafios de educar os filhos nos dias de hoje.