Aulas imersivas em Inglês por meio de projetos

A atividade de elaborar projetos é natural do ser humano e intencional. Por meio dela, o homem busca a solução de problemas e desenvolve um processo ativo de construção de conhecimento.

O termo projeto surgiu no século XV. Tanto nas Ciências Humanas como nas Exatas, múltiplas atividades de pesquisa orientadas para a produção de conhecimento foram concretizadas a partir da criação de projetos.

Recente em nossa cultura, a palavra projeto deriva do latim projectum, que significa “algo lançado à frente”. Esse termo tem várias acepções, entre elas: intenção (propósito, objetivo); metodologia (planos, procedimentos, estratégias, desenvolvimento); problema para resolver; esquema. “Assim, podem ser concebidas a atividade intelectual de elaboração do projeto e as atividades múltiplas de sua realização” (Boutinet, 1990).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando falamos em “aprendizagem por projetos” estamos necessariamente nos referindo ao exercício de protagonismo pelo sujeito engajado em atividade de construção ativa do conhecimento.

Partimos do pressuposto que o aprendiz nunca é uma tábua rasa, ou seja, possui um conjunto de conhecimentos que deve ser sempre considerado e valorizado, para que possa ser ampliado de forma adequada.

Com base no seu conhecimento prévio sobre o tema proposto, o aprendiz mobiliza recursos cognitivos, intelectuais, socioemocionais e físicos para vivenciar situações de aprendizagem que lhe possibilitem a apropriação de conhecimento novo, por meio da interação com outros aprendizes.

Nos programas de Inglês desenvolvidos em torno de projetos no Colégio Vital Brazil, um dos principais objetivos é promover o aprimoramento do repertório linguístico dos alunos, em contexto de aprendizagem significativo e estimulante.

É essencial que o tema do projeto seja muito interessante para o aluno, a fim de despertar a sua curiosidade. Atenção voluntária e motivação tornam-se elementos intrínsecos quando o tema da aula lhe é familiar, emerge de sua história de vida, de seus valores, de suas condições pessoais e de seus anseios.

No Colégio Vital Brazil, todos os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I têm quatro aulas semanais imersivas na língua inglesa – três aulas regulares e uma aula de Keep Learning.

Nas aulas de Inglês regulares ministradas para turmas do 2º ao 5º ano, por exemplo, os alunos estudam vocabulário e estruturas linguísticas dos planos de ensino e do material didático, participam de dois projetos de leitura, leem livros paradidáticos, produzem textos, têm uma rotina de homeworks (lições de casa) e de registros nos cadernos, à medida que são estimulados a desenvolver as quatro habilidades comunicativas (listening, speaking, reading e writing), de maneira concomitante.

O programa Keep Learning é composto por projetos temáticos diferentes para cada série. Ao todo, são três projetos por série anualmente. Os eixos são interdisciplinaridade, interatividade e ludicidade. Procura-se dar ênfase ao desenvolvimento de duas habilidades comunicativas: compreensão auditiva e produção oral. Desvinculadas do programa proposto pelos livros didáticos, as aulas de Keep Learning são planejadas para surpreender os alunos com uma grande variedade de abordagens e atividades relacionadas a cada tema.

Os projetos são criados a partir de temas alinhados com as demais disciplinas. Eating a rainbow every day (Comendo um arco-íris todos os dias), por exemplo, foi o projeto do 1º trimestre desenvolvido com os alunos do Pré I. A professora de Keep Learning usou o conceito My plate (Meu prato) para ensinar vocabulário relacionado aos grupos alimentares que devem compor uma alimentação saudável.

Duas obras clássicas da literatura infantil (The very hungry caterpillar e Gingerbread man) nortearam algumas aulas. Entre as atividades, destacaram-se as storytelling sessions (sessões de contação de histórias) e as rodas de pseudoleitura. Os alunos também participaram da produção individual e coletiva de trabalhos artístico-literários.

Paralelamente, em português, as crianças foram expostas a diversas atividades relacionadas ao mesmo tema, entre elas uma aula de culinária. O fato de serem repertoriadas em sua língua materna contribui para aumentar a capacidade de aprendizagem de conteúdo semelhante em idiomas estrangeiros.

A utilização de diferentes espaços além da sala de aula, como o pátio, a brinquedoteca, a biblioteca, o bosque, o jardim e a quadra, maximiza as condições de aprendizagem da língua inglesa em todas as séries, sobretudo entre as crianças – que se sentem mais livres e motivadas para criar e recriar conceitos.

O amplo uso de equipamento multimídia para expor os alunos a material em áudio e vídeo originais na língua-alvo é outra característica bastante favorável das aulas de Inglês do Vital, assim como o número reduzido de alunos por turma.

Por fim, um dos maiores diferenciais das aulas imersivas em Inglês do Vital, potencializado pelo programa Keep Learning, é o fato de despertar nos alunos uma postura de valorização do conhecimento sobre assuntos próximos à sua realidade, característica em pleno alinhamento com o projeto pedagógico do Colégio.

Elaine Aaltonen

Coordenadora Pedagógica do Departamento de Inglês.