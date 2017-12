Nos últimos anos, educadores e análises sobre instrumentos de avaliação convergiram para a certeza de que a formação integral de um estudante vai muito além do conteúdo que está no currículo e não depende apenas de um bom desempenho nas competências tradicionalmente avaliadas por vestibulares e exames nacionais e internacionais.

Em concordância, o Vital Brazil acredita que um ensino de qualidade também deve garantir que o estudante desenvolva habilidades como autonomia, criatividade, espírito inovador e colaborativo, receptividade a novas ideias e capacidade de lidar com desafios.

Por isso, promovemos aos nossos alunos, por meio de um trabalho consistente que se inicia desde a Educação Infantil, um ambiente desafiador, que valoriza o saber, o estudo, o desenvolvimento de potencialidades e, principalmente, o protagonismo do estudante na construção de seu aprendizado.

Em apenas três anos de trabalho direcionado por nosso projeto pedagógico focado em resultados, já colhemos os frutos da confiança de pais e alunos e da dedicação de educadores e colaboradores.

Por meio de notícias, artigos e entrevistas, apresentaremos neste espaço um pouco do cotidiano do Vital Brazil, opiniões de educadores e estudantes sobre assuntos variados, projetos realizados em sala de aula e seus fundamentos pedagógicos, além de tudo mais que, em nossa visão, contribui para construir a força do ensino.

Sejam bem-vindos e boa leitura!

Suely Nercessian Corradini

Diretora pedagógica do Colégio Vital Brazil.