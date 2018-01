Momentos musicais – Um som diferente!

A música tem grande importância no desenvolvimento emocional e intelectual na primeira infância. Pode ser considerada uma linguagem natural através da qual é possível expressar sensações, sentimentos e pensamentos.

O contato com a música, em um ambiente coletivo, mais do que possibilitar a vivência de diferentes situações, gera troca significativa no processo de aprendizagem auxiliando a oralidade, a comunicação, a coordenação, a expressão corporal e a exploração do imaginário infantil.

É possível fazer uso da linguagem musical em diferentes projetos e atividades e tornar cada um desses momentos especial e único. E por isso podemos afirmar que a música é um meio e não um fim dentro do processo educacional.

Assim nasceu a proposta que modificou o projeto de musicalidade na Educação Infantil da Escola Villare!

A Villare acredita na presença e na ação da música no cotidiano escolar, e por isso os “Momentos Musicais”, que atendem a diferentes demandas e objetivos, pois surgem da percepção, preferência e característica de cada turma. Acontecem livremente, de forma espontânea, envolvendo crianças, educadores, funcionários de diferentes áreas e familiares.

Há turmas que preferem cantar e outras tocar instrumentos. Algumas não abrem mão das brincadeiras cantadas e outras são encantadas pelas histórias sonorizadas. Aí está a razão de a Escola desenvolver conceitos musicais, nada tradicionais, e aprimorar as habilidades de cada um com suas diferentes particularidades.

Esse estilo livre de aprender, que vem enchendo a Escola Villare de música, não atinge apenas objetivos como, integrar grupos, resgatar canções e brincadeiras cantadas, descobrir novos timbres, apreciar diferentes instrumentos, resgatar canções folclóricas… Ele permite que as crianças se envolvam intensamente e protagonizem o trabalho, as atividades e as apresentações costumeiras entre as turmas.

Há também os lanches musicais, as danças regionais, a aprendizagem da importância do silêncio, do movimento, da escuta.

A apresentação de novas canções, cantores e compositores e os registros sonoros que são espalhados pelos corredores da Escola.

Planejar tudo isso é bem mais trabalhoso, mas os resultados vêm mostrando o quanto a ousadia vale a pena e o quanto as crianças da Educação Infantil da Escola Villare aprendem e se divertem com esses Momentos Musicais.

Silvana Lopes Vermiglio

Vice-diretora da Educação Infantil