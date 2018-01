Infância é tempo de brincar!

As crianças acabam de nascer e já precisam de tempo para isto ou para aquilo… Vamos falar sobre os primeiros anos de vida, e o quão é importante o respeito pelo tempo e pelas brincadeiras.

Os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento infantil. As crianças passam por transformações, próprias do crescimento: engatinhar, caminhar, retirar a fralda… Experimentam comportamentos intensos, resultados de misturas de sentimentos, emoções e descobertas. E assim vão se compondo as características que as tornarão adultas.

Daí a importância de valorizar os primeiros anos de vida da criança. Devemos olhá-la, em seus primeiros passos, com a consciência de que o tempo e o espaço para brincar garantirão um forte alicerce para o seu crescimento.

Temos que deixá-la desenvolver a capacidade de confiar e conquistar o mundo, de amar e sentir-se segura, além de adequar-se aos diferentes espaços.

Para isso, família e escola precisam proporcionar à criança o “brincar sem tempo de terminar”.

A Escola Villare tem se preocupado constantemente em respeitar o tempo da criança, disponibilizando, na rotina, um tempo de brincadeiras de faz de conta, de movimento, de arte, de criação, de imaginação, além de outras situações que a estimule a criar sua própria brincadeira.



As crianças precisam, mais do que nunca, de momentos que nutram e recheiem suas vidas de experiências lúdicas marcantes.

As brincadeiras desenvolvem e alimentam capacidades para que as crianças aprendam a confiar, a receber e a oferecer ajuda. Quando vivenciadas no tempo certo, geram crianças felizes que conseguem transferir os encantos da brincadeira para a vida real.

Faz parte do papel dos pais e dos educadores proporcionarem todas as condições para que as crianças brinquem… E brinquem muito… Sem tempo para terminar!

Márcia R. de Freitas

Coordenadora Pedagógica

Educação Infantil