Filosofia COM – a prática no Fundamental I

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino da Filosofia é obrigatório apenas no ensino médio. No exterior, a filosofia para crianças surgiu na década de 1960, a partir dos estudos do filósofo norte-americano Matthew Lipman, percebendo que a filosofia no ensino superior não surtia mais os efeitos esperados pela falta de habilidades que deveriam ter sido desenvolvidas na educação básica.

Aqui no Brasil não é diferente. Já temos garantido o ensino de Filosofia no ensino médio e, por hora, parte do poder legislativo trabalha também para o avanço no que se refere à introdução da disciplina de Filosofia no ensino fundamental a partir do Projeto de lei Nº 228 / 2012.

Na Escola Villare a Filosofia é área do conhecimento integrante da matriz curricular desde o 2º ano do ensino fundamental. Entendemos que Filosofia não seja ‘para os nossos estudantes’, mas antes de tudo ‘com os nossos estudantes’.

Tal princípio compreende que devemos favorecer a curiosidade, o questionamento, a reflexão, a tomada de posições por meio de imagens, textos, exercícios de criatividade, vídeos, músicas, jogos e muitos outros recursos. Neste contexto destaca-se o processo do pensamento que ocorre em grupo, que favorece ao estudante a identificação da atividade filosófica como parte de seu cotidiano muito além das salas de aula.

Quando nos detemos no cerne que as construções filosóficas se dão nos processos, ressaltamos que as noções de pensamento crítico, criativo e de cuidado com o mundo se dão na aprendizagem dos procedimentos e não no fim de um tema abordado apenas em sala de aula.

A aula de filosofia atende também às solicitações dos estudantes a partir dos seus anseios. Não é uma aula de Filosofia para crianças, mas uma aula com os estudantes e dos estudantes, o que de certo modo coloca o professor como um orientador das reflexões a partir deles, com eles e para eles.

No mote da importância desta prática filosófica desenvolvida na nossa escola, cabe ainda a reafirmação das dimensões dos saberes que são desenvolvidos, tais como: promoção da autoestima, promoção da autonomia, a prática de competências do pensamento crítico e criativo no que se refere a descobrir relações entre pensar-falar-fazer, a escuta do outro, o respeito às diferenças e os benefícios de cooperar, o reconhecimento da importância e a prática das virtudes, além do conhecimento acerca de filósofos que marcaram o pensamento na história da humanidade.

Diante do exposto ressaltamos ainda aquilo que de acordo com o filósofo Immanuel Kant era o propósito da filosofia enquanto inserida na educação: “Não se ensina Filosofia, mas a filosofar”.

Bruno Cortinove

Filósofo e Professor de Filosofia do Fundamental I