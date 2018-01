Escola Villare – Compartilhando ideias sobre temas educacionais

A Escola Villare está localizada em São Caetano do Sul-SP e tem 25 anos. Surgiu da possibilidade de se aliar a sólida formação acadêmica ao desenvolvimento de pessoas que constroem o futuro.

O importante para nós é o desenvolvimento intelectual e a construção de um projeto de vida ético e autônomo. Por esse motivo, cuidamos muito bem da aprendizagem dos saberes que são necessários para continuar os estudos, incluindo a aprovação nos processos de ingresso no Ensino Superior. Além disso, desenvolvemos estratégias mais específicas de formação pessoal, como orientações profissional e de estudos, debates, leituras, responsabilidade social, protagonismo juvenil, teatro e fruição do repertório artístico e cultural da humanidade.

Do bebê que engatinha ao jovem que corre em busca de seus sonhos, a Escola Villare tem um projeto formativo e inspirador, adequado às necessidades e possibilidades de cada faixa etária.

Estreamos neste espaço — o Blog dos Colégios — com a consciência de nossa responsabilidade. A Escola Villare é o primeiro colégio que não está na cidade de São Paulo a participar desse seleto grupo. Somos agradecidos ao Estadão por esse espaço, que possui grande relevância no cenário educacional.

Um meio de reflexão sobre a prática escolar. Essa é a característica principal que a Escola Villare dará ao seu blog. No processo de construção do cotidiano escolar, as práticas possuem fundamentos que nem sempre permanecem explicitados. Queremos trazê-los ao diálogo! Escreveremos para os pais e os alunos da escola. Escreveremos para as pessoas que têm filhos em escolas e se ocupam delas em seus cotidianos. Escreveremos para quem pensa, vive e se interessa por Educação.



Ernani Soares de Paula

Coordenador Geral do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio