É tempo de encerrar ciclos e descobrir novos desafios

É momento de pensar no que foi vivido, durante o ano, sem perder de vista o que está por vir… É tempo de retomar experiências, descobertas e conquistas, que serão suporte para a continuidade em novos ciclos.

No início do ano, quando a Escola recebe as crianças, se estabelece um processo ativo, de construção, de novos conhecimentos, e de vínculos.

Ao longo do período letivo as crianças têm oportunidades de construir referências a partir de suas vivências e experiências. Agora a Escola avalia todo esse percurso pensando na passagem de um ciclo para outro.

A Escola está preparada para mudanças que não devem ser vistas como obstáculos, mas sim como conquistas pessoais das crianças, necessárias e importantes para o seu crescimento.

Porém, muitas famílias se preocupam em como será o próximo ano, como serão as novas relações. A confiança e a parceria com a Escola são fundamentais para tranquilizar corações e fazer desse processo de passagem um momento tranquilo e natural.

Vale a pena pensar que o relacionamento com novos amigos é importante, pois é na diversidade, dos relacionamentos, que as crianças descobrem novas amizades, estabelecem novos vínculos e fortalecem os já existentes, produzindo uma aprendizagem cooperativa em grupos heterogêneos.



Para as crianças, fazerem parte de novos grupos é muito mais fácil do que imaginamos. A inserção em novos grupos promove o desenvolvimento da personalidade e evita os papéis permanentes – a mais tímida, a mais boazinha, a mais levada – comuns nos grupos fechados, com os mesmos amigos.

As famílias devem entender que as crianças mudam a cada ano. Amadurecem, crescem, começam a resolver os conflitos com mais autonomia.

Vamos apostar nesse crescimento, encerrando um ciclo e iniciando outro com segurança e receptividade.

Márcia R. de Freitas

Coordenadora Pedagógica de 0 a 3 anos

na Escola Villare de Educação Infantil

Cilene Iatalesi Ferrari

Coordenadora Pedagógica de 4 e 5 anos

na Escola Villare de Educação Infantil