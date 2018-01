Conversa sobre o Espaço Escolar

Quando pensamos na imagem de uma escola, que espaços nos vêm à mente?

O espaço escolar nos diz muito sobre a identidade de uma escola. Podemos fazer uma boa leitura de um projeto pedagógico através da visita aos espaços que as crianças ocupam e constroem.

Este é o tema deste post, que pretende declarar a importância de reconhecermos traços da cultura escolar e do modo como as crianças são desafiadas a aprender e a conviver através da análise dos elementos que compõem o espaço de uma escola.





Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sabemos que nossos pensamentos e sentimentos estão diretamente vinculados às experiências construídas. O mundo real é interpretado a partir das mensagens que recebemos do entorno. O que vemos, tateamos, ouvimos, cheiramos e saboreamos são elementos constitutivos de nossas experiências e, portanto, constitutivos de nossa identidade. Nesse legado de informações que se manifestam de muitos modos dentro de nós, moldamos nosso caráter e produzimos cultura.

Reconhecer a íntima relação entre espaço e experiência, bem como sua influência sobre o comportamento e os valores humanos ressignifica a maneira como podemos considerar o ambiente escolar na formação do sujeito.

Yu- Fu- Tuan, um dos mais condecorados geógrafos de todos os tempos, estudioso do ambiente e suas percepções, anuncia que “os espaços do homem refletem a qualidade dos seus sentidos e sua mentalidade.” Suas obras evidenciam a importância de darmos tratamento bastante cuidadoso ao espaço que construímos e aquilo que ele representa, visto que tem influência direta em nossas vidas.

Assim, devemos compreender o espaço escolar como aspecto fundamental na qualidade das aprendizagens da criança. É por isso que na Villare pensamos cotidianamente na ampliação das experiências infantis através do enriquecimento do espaço com materiais diferenciados e da provocação da inventividade pela construção de diversos cenários para brincar e aprender.

Um passeio pela escola nos dá muitas pistas sobre como as crianças pensam, sentem e são desafiadas, afinal seus espaços podem nos contar muitas histórias!

Escola é lugar de deslumbramento perante os mistérios, às perguntas e à criatividade. Pensamos uma escola cujos espaços proponham sentir, comunicar, criar, ouvir, perguntar, se encantar, duvidar, enfrentar o múltiplo, o diverso.

O espaço escolar não pode mais estar vinculado à imagem de uma sala de aula fechada, monótona, determinada, limitada. Como educadores, temos muita responsabilidade na persistência (ou não) desta imagem.

Ligia Colonhesi Berenguel

Diretora- Fundamental I