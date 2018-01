Aprender inglês na escola regular. É possível?

O inglês hoje em dia deixou de ser um diferencial para se tornar um requisito básico. A globalização fez com que este idioma se tornasse uma língua internacional utilizada tanto por nós brasileiros em viagens de estudos, lazer ou negócios a outros países, quanto por milhares de estrangeiros que frequentemente chegam em nosso país em busca de uma comunicação eficaz.

A influência deste idioma é de tamanha proporção que algumas palavras e expressões já estão incorporadas no nosso cotidiano sem nos darmos conta que estamos falando em um idioma que não é o nosso: Milkshake, baby, windows, word, enter, laptop, download, website, netbook, fashion, pet shop, shopping center, pen drive, diet, light, design, fastfood, happy hour e muitas outras palavras e expressões são exemplos clássicos do uso que fazemos deste idioma diariamente.

No mercado de trabalho, o inglês está sempre em evidência, sendo ainda um fator decisivo na contratação de pessoas. É mandatório, segundo as grandes consultorias de RH, que o profissional seja fluente neste idioma, o que significa ser capaz de falar com fluência e desenvoltura sobre assuntos diversos, compreender oralmente diferentes situações, ler e escrever textos de vários gêneros com segurança e autonomia.

As oportunidades de crescimento pessoal e/ou profissional também estão presentes nos cursos de pós-graduação. Atualmente, instituições renomadas de ensino oferecem programas de extensão universitária de curto ou longo prazo em outros países, sendo necessária, na maioria das vezes, uma certificação de proficiência em língua inglesa que comprove o grau dos conhecimentos linguísticos que o candidato possui a fim de ingressar no curso desejado.

Diante deste contexto, sabemos que quanto mais cedo prepararmos nossos filhos para esta realidade, melhor. Estudos comprovam que a aquisição de uma segunda língua em crianças ocorre com muito mais facilidade em comparação aos adultos, pois é nesta fase, segundo o doutor em física médica Marcelo Mazza que a criança aprende diferentes línguas de maneira uniforme, como se elas fossem um pudim. “Se a criança for exposta a três idiomas, as relações semânticas e sintáticas de todos os idiomas estarão integradas, e ela terá facilidade de usar os três ao mesmo tempo”.

Desta forma, é essencial que nossas crianças estejam inseridas desde a mais tenra idade em um contexto escolar no qual o inglês não seja apenas mais uma disciplina oferecida pela escola, mas uma língua global presente na rotina dos alunos. Assim, a fluência e a desenvoltura serão habilidades naturalmente desenvolvidas.

Baseando-se nos princípios da abordagem comunicativa, que prioriza o desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas (leitura, escrita, compreensão e produção oral), a Escola Villare promove o ensino da língua inglesa da Educação Infantil ao Ensino Médio nos mesmos moldes das escolas especializadas no ensino de idiomas. Dos três aos seis anos de idade, as crianças são inseridas diariamente em situações pelas quais o idioma se faz presente por meio de narrações de histórias, cantigas, brincadeiras de roda e outras atividades que contribuem para o desenvolvimento da oralidade e da compreensão auditiva. Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental não somente aprimoram a oralidade, mas também desenvolvem a leitura e a escrita de forma natural e gradativa por meio de jogos, aplicativos, encenações e leitura de clássicos da literatura. A partir do 6º ano, as turmas são divididas e a carga horária semanal é ampliada, propiciando contato quase diário com o idioma. A estrutura comunicacional é enriquecida e níveis de proficiência mais avançados são as metas do projeto.

Ao término da Educação Básica, nosso aluno foi exposto a mais de 1660 horas de ensino de Inglês. Não cursou Inglês fora da escola e conquista resultados muito importantes no Exame de Cambridge, como 100% de aprovação no FCE (First Certificate in English). Outro indicador de qualidade é a fluência verbal, que pode ser constatada em um vídeo feito por nossos alunos, no seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?v=2i4Yj4gySqE

Milena Carmona

Coordenadora de Inglês