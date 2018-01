A comida favorece a oportunidade do encontro, da escuta e da transformação…

Uma alimentação saudável inicia-se na infância. É nessa época que são formados os hábitos alimentares, ou seja, é quando “aprendemos” a gostar ou não de certos alimentos, quando criamos o costume de comê-los, etc. Devemos, então, experimentar diferentes tipos de alimentos e adquirir bons hábitos, o que será fundamental para a vida toda.

Os pais têm uma grande responsabilidade, na garantia de uma alimentação saudável de seus filhos, mas quando a criança ingressa no contexto escolar, cabe também à instituição dar continuidade a esse processo.

Como garantir que as crianças tenham prazer em degustar um cardápio variado? A Escola Villare tem se preocupado constantemente com a elaboração de um cardápio diversificado e cuidadosamente pensado por uma nutricionista.

Além disso, as refeições são complementadas com a proposta “Cores, Aromas e Sabores”, que consiste em propiciar vivências e interesses para que as crianças conheçam alimentos comuns e diferentes, e realizem descobertas sobre eles, além de degustá-los. Há uma mobilização quando o aroma de algum alimento percorre os ambientes e aguça os sentidos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As crianças, dentro de um contexto envolvente e sugestivo, podem conhecer, experimentar e desvendar o cheiro, a cor, a textura e o sabor dos alimentos, que possivelmente não gostam ou que até mesmo nunca experimentaram. E Podem também, preparar criativos e deliciosos pratos.

Os espaços adequados e harmoniosos também contribuem e estimulam a alimentação das crianças, por isso a Escola propõe “A Beleza dos Ambientes”, que tem a intenção de oferecer, nos momentos das refeições, espaços preparados de maneira divertida e convidativa. E assim, as crianças participam de forma integral, junto com diferentes funcionários da Escola, ajudando as professoras a planejarem e a organizarem os ambientes especiais, além de se servirem, sozinhas, e partilharem momentos agradáveis com os amigos.

Complementando todo o conceito da alimentação saudável, acreditamos ainda na função social, tão presente, no tempo que se abre, na rotina, para comer.

O momento da refeição seja ele do almoço, do jantar ou do lanche,é também um tempo de compartilhar um prazer, um modo de ser e de viver… À mesa os encontros, a convivência e a troca são muito mais saborosos!

Márcia R. de Freitas

Coordenadora Pedagógica