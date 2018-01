Viajando como Repórteres

Os alunos do 4º ano realizaram o estudo do meio em Santos e Bertioga. Visitaram a aldeia indígena tupi-guarani do Rio Silveira, o Forte de São João, o Aquário de Santos e o Museu Casa Martim Afonso, com o objetivo de ampliarem seus conhecimentos sobre os fatos históricos abordados nas aulas de História e Geografia. Esse estudo também favoreceu a observação da diversidade cultural em que estamos inseridos.

Os alunos experimentaram o papel de repórteres por um dia, fotografando e anotando informações sobre os locais visitados e sobre a cultura indígena relatada por um membro da aldeia. O trabalho será concluído em sala de aula com a produção de uma reportagem de turismo, gênero textual estudado em Língua Portuguesa..

