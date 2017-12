Torneio Interescolar de Xadrez Stance Dual

O xadrez é muito mais que um jogo. É um exercício mental que pode auxiliar os alunos a desenvolver habilidades para melhor lidar com os desafios cotidianos. A prática do xadrez possibilita o exercício de pensar sobre a ação, trabalhar com causa e consequência, levantar hipóteses, além de ajudar a superar a impulsividade e desenvolver habilidades de reflexão.

Na Stance Dual, além das aulas regulares de xadrez que fazem parte da grade curricular dos alunos, realizamos anualmente um torneio interescolar de xadrez.

Em 2015, o evento reuniu 100 alunos de diversos colégios de São Paulo: Dante Alighieri, Santo Américo, Vital Brazil, Saint Clair, Móbile, Catamarã, Santa Cruz, Porto Seguro, Unibes e Clube Hebraica, além da Stance Dual. Os alunos foram divididos em três categorias, segundo a faixa etária: sub 8, sub 10 e sub 12 (masculino e feminino separados). O torneio foi disputado pelo sistema suíço de emparceiramento, em cinco rodadas, com partidas de 10 minutos para cada jogador. Contamos ainda com os árbitros da empresa Xeque & Mate, André Salama (árbitro principal), Davy D’Israel, Henrique Salama e André Bariotto.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao final do evento, todos os alunos receberam uma linda medalha de participação, comemorativa dos 25 anos da Stance. Os três primeiros colocados de cada categoria receberam medalhas especiais de acordo com a sua classificação. Além disso, as três melhores escolas foram premiadas com troféus, sendo elas Stance Dual, Dante e Móbile, respectivamente.

Os torneios buscam promover e incentivar a integração e o intercâmbio social e desportivo, o convívio e o respeito mútuo entre alunos e educadores das escolas participantes.

Stance Dual School

www.stance.com.br