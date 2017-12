A área de Tecnologia Educacional na Stance Dual atua em diversas frentes. Uma delas é a disciplina T.E Workshop, que incita os alunos a questionar, investigar e prototipar soluções para os mais diferentes problemas.

Como objetivo pedagógico, busca-se em T.E Workshop o desenvolvimento de habilidades tais como o trabalho em grupo, o pensamento livre para exercício da criatividade, a autonomia na gestão de projetos e também a competência para o uso de diferentes ferramentas, com foco na linguagem de programação. Sendo assim, as aulas tornam-se laboratórios para experimentos práticos ligados ao conteúdo dado em sala de aula em diversas disciplinas.

Diante disso, o 6º ano desenvolveu protótipos com base no projeto principal do ano, o Fórum de Urbanismo. Com apoio teórico de outras disciplinas envolvidas, os alunos criaram protótipos visando alertar a população para a questão da água e do saneamento básico.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já o 7º ano trabalhou com conteúdo relacionado à viagem pedagógica ao PETAR, realizada pela escola no mês de outubro.

Finalmente, as turmas de 8º e 9º ano são convidadas a pensar seus próprios projetos com base em problemas que identifiquem ao seu redor, seja na escola, seja no bairro.

Dessa forma, diferentes projetos foram desenvolvidos ao longo do ano, como a agenda virtual para alunos, a bengala vibratória para deficientes visuais, a camiseta sinalizada com LEDs para segurança de ciclistas, entre muitos outros.

Os pais puderam conhecer um pouco dos projetos executados pelos alunos de 6º a 9º ano em 2017 durante o Open Day, no dia 09/12/2017.