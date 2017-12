Tecnologia Educacional na Stance Dual School

A área de Tecnologia Educacional da Stance Dual está em constante evolução. Junto à missão de formar alunos críticos, responsáveis e autônomos no uso de diversas tecnologias e mídias, há o compromisso com a inovação e a inserção de experiências significativas no contexto pedagógico e sociomoral da escola.

Os alunos estão diariamente imersos em ambientes que favorecem a criatividade e o uso de ferramentas tecnológicas, seja nas matérias curriculares, seja em projetos especiais nos cursos extras. A disciplina Workshop/Oficina, por exemplo, propõe a resolução de problemas a partir da criação de protótipos que podem ser automatizados de acordo com projetos elaborados por professores e alunos-criadores, reunindo tecnologia, criatividade e pensamento crítico.

Os estudantes aprendem conceitos e desenvolvem trabalhos utilizando programação, tecnologias digitais, marcenaria e “hands on”. A partir da integração de diferentes áreas de conhecimento, enriquecem suas habilidades e competências de forma lúdica e autônoma, com a mediação dos professores

Em nível extracurricular, criamos o Fun Science, espaço no qual os alunos dispõem de liberdade e materiais para desenvolver projetos relacionados a ciências, engenharia e programação. Já foram feitos foguetes impulsionados por água e ar, alarmes de proximidade, portas que se abrem apenas quando há alguém em frente e sistemas de iluminação para a escola, entre outras experiências.

À medida que os estudantes têm autonomia para desenvolver seus projetos, tornam-se responsáveis por todos os aspectos do trabalho, desde o planejamento, a pesquisa, a revisão e a prototipagem até, finalmente, a apresentação do que foi realizado.

Desde o início do segundo semestre de 2017, alunos e professores da Stance também contam com a possibilidade de uso pedagógico de ambientes de realidade virtual. A parceria firmada com a Evobooks/Samsung e a disponibilização dos óculos Gear VR trouxeram conteúdos variados às áreas de Ciências, Matemática, História e Geografia. Os professores fizeram um curso de formação ao longo do primeiro semestre e agora já estão utilizando esse material em sala de aula.

Na Stance Dual, a Tecnologia Educacional é, portanto, fruto de uma equação que integra currículo pedagógico, formação docente e as tecnologias de informação e comunicação. Essa conjunção promove a transdisciplinaridade e a educação de alunos críticos, com acesso a contextos globais e locais para construir seu conhecimento.