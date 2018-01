Sustentabilidade

Dia Mundial da Água

Diante da urgência do uso racional da água, a data que lembra a importância desse recurso natural deve ser lembrada e comemorada todos os dias e não somente em 22 de março. Esse trabalho de conscientização já faz parte da rotina de nossos alunos há muito tempo, desde antes mesmo da divulgação, na mídia, da escassez nos reservatórios de São Paulo.

Neste ano, a data foi lembrada através da construção coletiva de uma cortina-painel em que a comunidade escolar colou lembretes com dicas e ações em prol do bom uso desse bem natural. Na biblioteca uma exposição lembrou a importância da economia de água e também destacou os cuidados para armazená-la.

Campanha “De olho no mosquito”

Desde o início do mês de fevereiro toda a comunidade escolar está mobilizada a participar da campanha de conscientização para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Os funcionários responsáveis pela manutenção da escola, diariamente, fiscalizam calhas, vasos, brinquedos do parque, entre outros locais, com o objetivo de eliminar possíveis focos de água parada.

Durante os encontros do Dual Day, nas aulas Amigos do Planeta, os alunos foram ao laboratório de Ciências e observaram o pernilongo e o Aedes aegypti no microscópio e depois conversaram sobre semelhanças e diferenças entre eles. Conheceram os sintomas das doenças provocadas pela contaminação do Aedes e, principalmente, as ações que podemos empreender em nossa rotina para combater criadouros de ovos e larvas.