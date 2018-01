Stance Dual School presente em congressos científicos para discutir novas práticas de Educação

No dia 27 de maio, aconteceu o IX Congresso ICLOC de Práticas em Sala de Aula, no Colégio Presbiteriano Mackenzie. Organizado pelo Instituto Cultural Lourenço Castanho (ICLOC), o evento teve como objetivo contribuir para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da educação brasileira e contou com 978 trabalhos, apresentados por mais de 1.500 educadores.

Professores de escolas públicas e privadas compartilharam suas práticas com os mais de 4000 participantes que assistiam ao evento. Os trabalhos foram apresentados em 250 sessões, divididas em três horários, e proporcionaram momentos de debates e compartilhamento de conhecimento sobre as mais diversas práticas em sala de aula. Diversos professores da Stance Dual estiveram presentes no evento mostrando trabalhos desenvolvidos na escola.

As professoras Daniele Gazzotti e Sibele Merino, da Educação Infantil, apresentaram o trabalho realizado no Kinder 5 com as Rodas de Biblioteca, atividade permanente que contribui para a formação do leitor literário em língua inglesa e portuguesa. Nesse projeto, os professores elegem previamente alguns títulos, apresentam-nos aos alunos e cada criança escolhe um livro para levar para casa e realizar a leitura com a família, alternando o idioma semanalmente. No dia da devolução, diversas reflexões acerca da leitura são desenvolvidas em sala de aula, estimulando a oralidade e a ampliação do vocabulário nas duas línguas, e multiplicando as possibilidades de participação social.

Já o Ensino Fundamental 1 foi representado pelas professoras Bianca Rodrigues dos Santos e Patricia Veiga de Oliveira. Elas mostraram dois trabalhos realizados com alunos de 1º ano: o primeiro, “Ba Ba Black Sheep: Desenvolvendo Compreensão Oral em Língua Inglesa”, que explora a oralidade; e o segundo, “Aprender Gramática: Tempos Verbais em Inglês”, que busca tornar consciente o uso de algumas estruturas por meio de jogos. Ambos os trabalhos são realizados de forma lúdica e interativa, o que torna o aprendizado eficaz e divertido.

Finalmente, o professor Thiago Pereira apresentou o trabalho intitulado “Sociedade de Consumo”, realizado na disciplina de Geografia com alunos do Ensino Fundamental 2. O projeto foi desenvolvido em várias etapas para que os alunos pudessem desenvolver uma reflexão crítica das relações de consumo e consumismo presentes na sociedade. As atividades incluíram uma visita à ESPM com o propósito de conhecer estratégias de marketing e práticas de análise do consumidor por meio de experimentos no Retail Lab.

Além da participação dos professores no IX Congresso ICLOC, a Stance também esteve presente no BEST – Bilingual Education Summit, evento realizado no início de junho, no Hotel Hilton de São Paulo, que reuniu diversos especialistas e educadores para discutir a Educação Bilíngue. Na ocasião, as coordenadoras Helena W. Miascosvky e Karen Rastelli, e a diretora Eliana Rahmilevitz, assistiram às palestras de Marcello Marcelino, Antonieta Megale, Rita Ladeia, Santeri Koivisto, Sara Vogel, entre outros. O propósito dos encontros foi refletir sobre os desafios da educação bilíngue no século 21.